İş Yerinden Çiçek Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İş Yerinden Çiçek Çalan Şüpheli Yakalandı

14.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğirdir'de çiçek hırsızlığı yapan şüpheli güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip yakalandı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde iş yeri önündeki çiçeği saksısıyla birlikte çalan şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şüpheli adli kontrolle bırakıldı.

Eğirdir'de polis merkezine başvuran K.K., 4 Ocak akşamı Cami Mahallesi Maşacılar Sokak'taki iş yeri önünde saksıdaki çiçeğinin kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığını belirterek, şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini ve kullandığı aracın plakasını belirledi. Takibe alınan şüpheli M.B. (60) polis tarafından 12 Ocak'ta yakalanarak gözaltına alındı. M.B. ifadesinde zararı karşılayacağını beyan etti. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelinin iş yeri önündeki çiçeği çalıp, araca koyduktan sonra olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

Haber- Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Yerinden Çiçek Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:15:12. #7.11#
SON DAKİKA: İş Yerinden Çiçek Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.