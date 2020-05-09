İşadamının konkordato kararı yeniden görüşülecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İşadamının konkordato kararı yeniden görüşülecek - Son Dakika Ekonomi

İşadamının konkordato kararı yeniden görüşülecek

7 saat önce

Bursa Gemlikli iş adamı Harun Çoban ile alakalı açılan davaların temelini oluşturan konkordato kararı iptalinin ardından, Çoban'ın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası, konu istinaf mahkemesine gitti.

İşadamının konkordato kararı yeniden görüşülecek, System.String[]

Bursa Gemlikli iş adamı Harun Çoban ile alakalı açılan davaların temelini oluşturan konkordato kararı iptalinin ardından, Çoban'ın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası, konu istinaf mahkemesine gitti. İstinaf mahkemesi de, konkordato iptal kararını bozarak, Ticaret Mahkemesine gerdi gönderdi. Karar 15 Haziran'da adliyelerin normal seyrine dönmesinin ardından yeniden değerlendirilecek.


48 ayrı firmanın Gemlik Adliyesine şikayeti sonrasında, Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru ile Çobanoğlu Firmasına ait konkordato kararı iptal edilmişti. Firmalar, dolandırıldıklarını iddia etmişti. Süreç sonrasında, Niğde'de gözaltına alınan firma sahibi Harun Çoban tutuklanmıştı. Bir süre sonrasında yapılan operasyonda, firmada yetkili olan bazı isimler ve aileden de tutuklamalar olmuştu.


İstinaf Mahkemesi iptal etti


Bölge İstinaf Mahkemesi, konkordato kararının iptal edilmesinin usulünü doğru bulmayarak, iptal kararını bozdu ve dosyayı tekrar ticaret mahkemesine gönderdi. Davayı doğrudan etkilemesi ihtimali yüksek olan konkordatonun iptal edilmesinin yeniden görüşülmesi ile alakalı mahkeme kararı şu şekilde; "Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 10/07/2019 tarih, 2019/627 esas, 2019/846 sayılı kararının kaldırılmasına, HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince davanın yeniden görülmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine iadesine, Davacı vekilinin esasa ilişkin istinaf itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, Davacı tarafından yatırılan istinaf yoluna başvuru harcı ve karar ilam harcının, istek halinde yatırana iadesine, Davacı tarafından yapılan istinaf yargılama giderinin ilk derece mahkemesince verilecek esas karar ile birlikte dikkate alınmasına, HMK'nın 359/3. maddesine göre, kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu oy birliği ile kesin olarak karar verildi." - BURSA

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 01:42 Kaynak: İHA


Son Dakika

Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için alınacak tüm tedbirleri madde madde açıkladı
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor         
19:30
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı         
19:30
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var         
19:28
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız         
19:20
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti         
19:04
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu         
19:03
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü         
18:35
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı         
18:34
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu         
18:10
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş         
18:06
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi         
17:56
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı         
17:53
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler         
17:42
İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu         
17:37
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı         
17:11
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor         
17:08
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor         
17:06
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti         
17:01
Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı         
16:35
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi         
16:35
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi         
16:30
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor         
16:30
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma         
16:28
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek         
16:27
Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü         
16:09
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi         
16:04
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek         
16:04
İş adamı Hikmet Tunceli, İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi         
15:53
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı         
15:42
Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 20:45:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşadamının konkordato kararı yeniden görüşülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]