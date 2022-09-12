İscehisar'da yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
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İscehisar'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

12.09.2022 17:00
İscehisar'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

İscehisar'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler ders başı yaptı.

İscehisar'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler ders başı yaptı.

Kaymakam Mehmet Ali Semiz, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ile sınıfları tek tek ziyaret etti.

Semiz, "2022-2023 eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Bütün öğretmen ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diliyorum." dedi.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin de "İnsanı biçimlendiren, ona vasıf kazandıran en hayati unsur eğitimdir. Geleceğin güvencesi evlatları yetiştirirken amacımız insanlığa, vatana ve millete faydalı birer birey olmalarını sağlamaktır." diye konuştu.

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İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, göreve başladı İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, göreve başladı
Kaynak: AA

Ahmet Şahin, Ali Semiz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İscehisar'da yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İscehisar'da yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
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