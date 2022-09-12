İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin de "İnsanı biçimlendiren, ona vasıf kazandıran en hayati unsur eğitimdir. Geleceğin güvencesi evlatları yetiştirirken amacımız insanlığa, vatana ve millete faydalı birer birey olmalarını sağlamaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ahmet Şahin, Ali Semiz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İscehisar'da yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

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