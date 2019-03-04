Son Dakika Haberleri: İscehisar'dan Kısa Kısa

İscehisar'dan Kısa Kısa

1 saat önce

İscehisar Kaymakamlığı tarafından ilçede eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik "İscehisar Bilim Günleri" Projesi kapsamında e-sınav uygulaması yapıldı.

İscehisar'dan Kısa Kısa, System.String[]
İscehisar Kaymakamlığı tarafından ilçede eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik "İscehisar Bilim Günleri" Projesi kapsamında e-sınav uygulaması yapıldı.

İscehisar Mercan Ortaokulu, Şehit Ahmet Kaplan Ortaokulu ve Hacı Süleyman Selek MTAL'de bulunan bilişim sınıfları kullanılarak aynı anda e-sınav uygulaması gerçekleştirildi.


İscehisar Kaymakamlığının sitesinde bulunan e-sınav butonuna basarak sınav saatlerinde açılan sayfada öğrenciler online olarak sınava girebilecekler.

Sınıf öğretmenlerinin kontrolünde bilişim sınıflarında uygulamaya başlanan e-sınava, ortaokulların 7. sınıflarından her okuldan 3 öğrenci olmak üzere toplam 36 öğrenci katıldı.


Sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlem elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla online olarak yapılacağını ifade eden Kaymakam Ahmet Nuri Demir, "İlçemizdeki eğitim düzeyinin gelişmesi için yaptığımız bir uygulama olan E-sınav projesini ilçemizde ilk defa uygulayacağız. Buradaki amacımız, ilçemizdeki eğitim sistemini geliştirmek, daha güvenli bir sınav sistemi oluşturmak ve evrak basımından kaynaklanan maliyetin de sıfırlanması hedefliyoruz." dedi.

Kuran kursu öğrencilerine yemek programı düzenledi

İscehisar İlçesi Esentepe Camii ve Kur-an Kurslarını Yaptırma ve Yaşatma Derneği ve Akşam Kur'an Kurslarına katılan kursiyerler tarafından Esentepe Camisinde yemek programı düzenledi.

Program sonrası Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Camii ve Kur'an Kursunda eğitim gören öğrenciler için oluşturulmuş sosyal alanda incelemelerde bulundu.

Akşam Kur'an Kursu öğrencileri ile yakından ilgilenen Kaymakam Demir, onlarla bir süre sohbet etti.

Yemek programına, Kaymakam Ahmet Nuri Demir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sercan Polat, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan, İlçe Müftüsü Talha Demirkaya, camii cemaati ve çok sayıda vatandaş ve Akşam Kur'an Kursu öğrencileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:38 Kaynak: AA

Ahmet Nuri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Annesi, Oğlunun İsmi Verilen Okulu Gözyaşları ile Gezdi Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı

İstanbul'da Kaçak Et Operasyonu! 400 Kilo Sakatat Ele Geçirildi Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 15:05:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İscehisar'dan Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]