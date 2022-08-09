İsig: Temmuzda 169 Emekçi, Yılın İlk Yedi Ayında 1014 Emekçi İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsig: Temmuzda 169 Emekçi, Yılın İlk Yedi Ayında 1014 Emekçi İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybetti

09.08.2022 12:46
İsig: Temmuzda 169 Emekçi, Yılın İlk Yedi Ayında 1014 Emekçi İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) temmuz ayı ‘İş Cinayetleri Raporu’na göre, geçen ay 169 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk yedi ayında hayatını kaybeden işçi sayısı 1014’e yükseldi. En çok ölüm, mevsimlik tarım işçilerin yoğunlukta olduğu tarım ve orman iş kolunda yaşanırken; inşaat iş kolu ikinci sırada yer aldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) temmuz ayı 'İş Cinayetleri Raporu'na göre, geçen ay 169 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk yedi ayında hayatını kaybeden işçi sayısı 1014'e yükseldi. En çok ölüm mevsimlik tarım işçilerin yoğunlukta olduğu tarım ve orman iş kolunda yaşanırken; inşaat iş kolu ikinci sırada yer aldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), temmuz ayı 'İş Cinayetleri Raporu'nu yayınladı. Rapora göre; Temmuz 2022'de iş cinayetlerinde 169 emekçi yaşamını yitirdi ve yılın ilk yedi ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren emekçi sayısı 1014'e yükseldi.

"EN ÇOK İŞ CİNAYETİ TARIM VE ORMAN İŞ KOLUNDA YAŞANDI"

Temmuz ayında en çok iş cinayeti tarım ve orman iş kolunda yaşandı ve bu iş kolunda bir ayda 55 emekçi yaşamını yitirdi. Tarım ve orman iş kolundaki iş cinayetlerinin sebebi raporda "Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları bölgelere ya da tarlaya yolculuğu sırasında uygun olmayan ulaşım araçlarının kullanılması, eskiyen traktörler, işçilerin barınma-dinlenme-temizlik alanlarının yetersizliği, son dönemde kene ısırmaları vb. ölümlerin temel nedenlerini oluşturuyor" diye açıklandı.

"İNŞAATLARDA ÖLENLERİN YARIDAN FAZLASININ NEDENİ YÜKSEKTEN DÜŞME"

Temmuz ayında en çok iş cinayetinin yaşandığı ikinci iş kolu 28 emekçi ile inşaat iş kolu oldu. Raporda, şu değerlendirme yapıldı:

"(Bu sayıya yapı işlerinde çalışan ancak ana işverenden dolayı başka işkollarına kaydettiğimiz ölümler dahil değil). Dış cephe iskele, çatı, asansör boşluğu vb. yüksekten düşmeler ölümlerin yarıdan fazlasını oluştururken diğer iki temel neden ise ezilme/göçük ile elektrik çarpmaları."

"ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİNDE ARTIŞ"

Raporda, temmuz ayı ile birlikte okulların kapanması ve çocukların özellikle tarım işkolunda çalışmaya başlamasıyla çocuk ölümlerinin artışına tanık olunduğu belirtilerek, "İlk altı ayda çalışırken ölen çocuk sayısı 24 iken sadece temmuz ayında bu sayı 15. Ölen çocukların 1/3'ü de 14 yaş ve altında" denildi.

Rapora göre yılın yedi ayında 55 mülteci/ göçmen iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu ölümlere ilişkin raporda, şunlar belirtildi:

"Tabi göçmen iş cinayetlerini tespit edebilmek bir hayli güç. Örneğin geçen hafta AA'da çıkan bir haberde 'İstanbul Esenyurt'ta çalıştığı tekstil atölyesinde kumaş sıkıştırma makinesine kolunu kaptıran yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti' haberi yer aldı. Haberde yer verilen 'yabancı uyruklu' ifadesi ayrı bir tartışma konusu, mülteci/göçmen işçiler konulu bir rapor çıkarınca bu konuya yer vereceğiz. Ancak yaptığımız araştırmalar sonucu ölen işçiye dair sadece Afrikalı olduğu bilgisine ulaşabildik. İstanbul'da iş cinayetinde ölen işçiye dair ulaşabildiğimiz bilgi bu ise durumu siz düşünün!"

Yılın ilk yedi ayında iş cinayetlerinde ölen kadın emekçi sayısı da 68'e ulaştı.

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Kaynak: ANKA

Emekçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsig: Temmuzda 169 Emekçi, Yılın İlk Yedi Ayında 1014 Emekçi İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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