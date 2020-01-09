İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 30 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 30 yaralı - Son Dakika

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 30 yaralı

6 saat önce

Adana'da işçi taşıyan midibüs lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 30 yaralı, System.String[]

Adana'da işçi taşıyan midibüs lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 30 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 Karayolu Adana istikamet Baklalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçilerini taşıyan Bayram K. idaresindeki 01 CPB 40 plakalı midibüsün lastiği patladı. Kontrolden çıkan midibüs devrildi.

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen sağlık, polis ve CANKUR ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle midibüsteki yaralı 30 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada bir yaralı ise gazetecilere, "Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çarptık, devrildik" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken bazı vatandaşların karayolunun kenarına dizilip kazayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

(İHA)

Adana, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:50 Kaynak: İHA
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