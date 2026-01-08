İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün icra edilecek uçuşların yüzde 5 oranında iptal edileceğini duyurdu.
Havalimanı işletmecisi İSG'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik koşullar nedeniyle uçuşlar yüzde 5 oranında iptal edilecektir. Güncel uçuş durumunuzu havayolunuzun internet sitesinden takip ediniz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › İSG'de Uçuşlar İptal Ediliyor - Son Dakika
