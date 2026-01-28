IShowSpeed'e Gana Pasaportu Verildi - Son Dakika
IShowSpeed'e Gana Pasaportu Verildi

28.01.2026 19:16
Popüler içerik üreticisi IShowSpeed, Gana pasaportunu alarak ülkenin kültür elçisi oldu.

"IShowSpeed" ismiyle bilinen ABD'li popüler içerik üreticisi Darren Watkins'a, Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Gana'nın ardından Gana pasaportu verilmesinin onaylandığı bildirildi.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Watkins'in Gana ile "inkar edilemez bağlarının" teyit edildiğini belirtti.

Watkins'i "Gana'nın kültürünü dünyaya tanıtan değerli bir elçi" olarak nitelendiren Ablakwa, bu kapsamda IShowSpeed'e Gana pasaportu verilmesine onay verildiğini duyurdu.

YouTube'da 50 milyondan fazla abonesi bulunan 21 yaşındaki Afrika kökenli Watkins, "Speed Does Africa" adını verdiği ve 20 ülkeyi kapsayan Afrika turu çerçevesinde Gana'yı ziyaret etmiş, ülkedeki temaslarını milyonlarca izleyicisine canlı yayınlarla aktarmıştı.

Watkins, Gana'da yaptığı yayın sırasında annesinin Ganalı olduğunu ifade ederek, ülkeye özel bir bağ hissettiğini dile getirmişti.

Canlı yayınlarla dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Watkins'in Afrika turu, sosyal medyada Afrika kıtasına yönelik önyargıların kırılmasına katkı sunduğu gerekçesiyle çok sayıda olumlu yorum almıştı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Gana, Son Dakika

