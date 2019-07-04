CUMHURİYET Gazetesi'ndeki yazısında başörtüsü takan kadınlara karşı sözleri nedeniyle "Halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla yargılanan Işıl Özgentürk , 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi 'ndeki duruşmaya, Işıl Özgentürk katılmadı. Duruşmada söz alan şikayetçi avukat Mustafa Doğan İnal, bir önceki duruşmaya katılan arkadaşlarının, sanığın dava konusu yazısıyla ilgili 'paçavra' kelimesini kullandıklarını belirterek "Ben bu tabirin çok saygılı bir tabir olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yazı iğrenç bir paçavradır. Kendini aydın ve medeni bir insan olarak gören sanığın İslam'ın bütün ritüel ve değerlerine karşı, faşist, kindar ve iğrenç iftiralarının mahkemeniz nezdinde teşhiden cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü bu onlar için sıradanlaşmış bir ifade haline gelmiştir. Hukukun bunu korumaması, sanığın gerekli cezayı alması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Sanık Özgentürk'ün avukatı Fikret İlkiz ise eski savunmasını tekrar ederek mahkemeye Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen bir kararı emsal olarak sundu.

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık Işıl Özgentürk'ün, "Halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan, suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen neticenin ağırlığı, sanığın kastı ve kastın yoğunluğunu dikkate alarak önce 1 yıl hapis cezası verdi. Suçun basın ve yayın yoluyla işlenmiş olması gerekçesiyle mahkeme, bu cezayı 1 yıl 6 ay hapis cezasına çıkardı. Mahkeme, sanık hakkında daha önceden verilmiş bir hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı olduğundan yeniden suç işlemekten çekineceğine dair mahkemede kanaat oluşmadığı için erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik bir karar almadı.





- İstanbul