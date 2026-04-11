Işın Karaca Yunanistan’a alınmadı! Gerekçe tepki çekti

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca, Yunanistan’da yaşadığı krizle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, ülkeye girişine izin verilmediğini duyururken, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

“BU YÜZDEN ALINMADIM”

Yaşananların nedenine dair konuşan Karaca, 2024 yılında Yunanistan’ın Gümülcine kentinde sahne aldığı anları hatırlattı.

O gece İzmir Marşı’nı seslendirdiğini belirten Karaca, “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözünü kullandığını ve bu nedenle ülkeye alınmadığını ifade etti.

GEÇMİŞ PERFORMANSI GÜNDEME GELDİ

Karaca’nın söz konusu performansı kısa sürede yeniden gündem olurken, sosyal medyada da tartışma yarattı. Ünlü ismin açıklamaları sonrası kullanıcılar ikiye bölündü.

SINIRDA KRİZ

Yunanistan’a girişte sorun yaşadığını dile getiren Karaca’nın açıklamaları, magazin ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.