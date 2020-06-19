İskeçe seçilmiş Müftüsü Mete'den TÜ Rektörü Tabakoğlu'na ziyaret - Son Dakika

İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlükte gerçekleşen ziyarette konuşan Tabakoğlu, Batı Trakya Türk toplumunun hiçbir zaman yalnız olmadığını belirtti.

Batı Trakya Türklerinin sorunlarıyla dün olduğu gibi bugün de yakından ilgilendiklerini ifade eden Tabakoğlu, "Müftümüz, karşılaştıkları bütün zorluklara ve baskılara rağmen Batı Trakya Türk toplumunun lideri olarak örnek bir mücadele sergiliyor. Biz de bu zorlu mücadelede, her zaman Ahmet Mete Müftümüzün ve Batı Trakya Türk toplumunun yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Müftü Mete de TÜ'nün Batı Trakya'da yaşayan tüm soydaş ve akraba topluluklar için bir umut kapısı olduğunu belirterek, Rektör Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Ziyarette Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da hazır bulundu.