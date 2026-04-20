İskenderun'da okullarda güvenlik seferberliği başlatıldı
20.04.2026 13:11
İskenderun’da öğrencilerin güvenliği için polis ekipleri tarafından kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan uygulama, veli ve okul yönetimlerinden takdir topladı.

İskenderun’da öğrencilerin güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla örnek bir uygulama hayata geçirildi. Kent genelindeki okullarda polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı güvenlik denetimleri yapılırken, sabah saat 07.30 itibarıyla başlayan uygulama ile okul çevreleri detaylı şekilde kontrol altına alındı. Uygulama, eğitim ortamında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

EMNİYET YETKİLİLERİ SAHADA DENETİM YAPTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Ersoy ve İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş’in de katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, okullar tek tek ziyaret edildi. Okul giriş ve çıkış noktaları, çevre güvenliği ve servis araçları titizlikle incelenirken, öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önüne geçilmesi hedeflendi. Yapılan kontrollerde ekiplerin koordineli ve dikkatli çalışması öne çıktı.

VELİLERDEN VE OKULLARDAN TAM DESTEK

Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimler, hem veliler hem de okul yönetimleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almasını amaçlayan uygulama, toplumda da olumlu karşılık buldu. Yetkililer, benzer çalışmaların devam edeceğini belirterek İskenderun’da eğitim güvenliğinin en üst düzeyde tutulması için çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.

Haber: Hüseyin Zorkun

