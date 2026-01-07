İskilip'te Trafik Kazası: 3 Doktor Yaralandı

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 doktor yaralandı.
M.Y. idaresindeki otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Kanara Pınarı mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki E.Y. ve H.U. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Bu kişilerin İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar olduğu öğrenildi.
