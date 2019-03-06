Son Dakika Haberleri: İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi Şüpheli Paket Nedeniyle Boşaltıldı.

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi Şüpheli Paket Nedeniyle Boşaltıldı.

1 saat önce

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi Şüpheli Paket Nedeniyle Boşaltıldı., System.String[]
İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Glasgow, Güncel
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