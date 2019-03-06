İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi Şüpheli Paket Nedeniyle Boşaltıldı.
1 saat önce
İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.
İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:31 Kaynak: AA
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