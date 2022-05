İklim krizi 'Dünya liderleri iklim hedeflerini yerine getirmiyor' - Son Dakika

Geçen yıl düzenlenen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) başkanlık eden Alok Sharma, 6 ay sonra değerlendirme yaptı. Sharma, dünya liderlerinin iklim hedeflerini yerine getirmediğini söyledi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde dünya liderlerini bir araya getiren zirvede iklim krizine karşı alınacak bir dizi önlemi içeren bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmada, kömürün aşamalı olarak azaltılması taahhüdü, emisyon azaltma planlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gelişmekte olan ülkelere daha fazla finansal destek gibi önemli kararlara varıldı.

Ancak zirveden sonra ülkelerin ilerlemelerini değerlendiren Sharma, çalışmaların "acilen hızlanması gerektiğini" söyledi, aksi takdirde "insanlığın kendine korkunç şekilde zarar vereceğini" belirtti.

Sharma, "Dünya liderleri Glasgow'da belirlenen iklim hedeflerini yerine getirmiyor ve bunun bir an önce değişmesi gerekiyor. Her ülkenin bir an önce hızlanmasına ihtiyacımız var" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"İklim krizinin önüne geçmek için vaktimiz azalıyor, sonuçları ise şimdiden büyük felaketlere neden oluyor. Tüm dünya liderlerinin verdikleri sözlerin boş olmadığını kanıtlamaları ve bu sözleri tutmaları gerekiyor."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle iklim krizinin manşetlerden düştüğünü ifade eden Sharma, "Glasgow'da üzerinde anlaşılanları uygulamak için daha kararlı şekilde davranılması gerektiğini" söyledi.

Öte yandan İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon'ın ilerleyen saatlerde ABD'ye yaptığı ziyarette COP26 taahhütlerinin yerine getirilmemesinin gezegen için "felaket" sonuçlara yol açacağı yönünde bir konuşma yapması bekleniyor.

COP26 zirvesinde ne olmuştu?

Glasgow'da yapılan COP26 zirvesi, küresel ısınmayı 1.5C ile sınırlamayı ve dünya liderlerini bu konuda bir araya getirme hedefiyle gerçekleştirildi.

Ancak bilim insanları, ısınmanın bu düzeyde kalma ihtimalinin yüzde 6-10 arasında olduğunu belirtiyor, varılan tüm anlaşmaların yerine getirilmesi durumunda bile sıcaklığın 2 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporuna göre ise Glasgow'da varılan anlaşmaların yerine getirilmemesi durumunda dünya bu yüzyılda 3.2C ısınabilir.

Bilim insanları, bunun "eşi benzeri görülmemiş sıcak hava dalgalarına, fırtınalara ve ciddi su kıtlıklarına" yol açacağını vurguluyor.

Uzmanlar, bunu önlemek için karbon salımlarının en geç 2025 yılına kadar zirveye ulaşması gerektiğini belirtiyor.

BBC'ye konuşan Alok Sharma, bu noktada iklim krizinin önüne geçilebilmesi için ümitli olmak ve acilen harekete geçmek gerektiğinin altını çiziyor.

Sturgeon'ın konuşmasında ise temiz enerji kaynaklarına geçişin önemini vurgulaması ve en savunmasız ülkelere ve insanlara sahip çıkılması gibi konulara değinmesi bekleniyor.

BBC İklim Muhabiri Justin Rowlatt, dünyada gıda, enerji ve ekonomi krizlerinin giderek arttığını söylüyor.

Sri Lanka ve Peru'da halkın yükselen petrol, gübre ve gıda fiyatları yüzünden ayaklandığını söyleyen Rowlatt, 35 ülkede daha buna benzer protestoların meydana geleceği yönünde endişeler olduğuna dikkat çekiyor.

Rowlatt, daha acil olarak nitelendirilen bu krizlere öncelik verildiğini, İngiltere de dahil birçok ülkenin yeni petrol ve doğal gaz girişimlerine başladığını ifade ediyor.