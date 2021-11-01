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COP26: İngiltere Başbakanı Johnson İklim Zirvesi'nde liderleri 'Gece yarısına bir dakika kaldı' diyerek uyardı - Son Dakika
BBC

COP26: İngiltere Başbakanı Johnson İklim Zirvesi'nde liderleri 'Gece yarısına bir dakika kaldı' diyerek uyardı

01.11.2021 13:01
COP26: İngiltere Başbakanı Johnson İklim Zirvesi'nde liderleri 'Gece yarısına bir dakika kaldı' diyerek uyardı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği konferansı (COP26) dün İskoçya'nın Glasgow kentinde başladı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) için liderler İskoçya'nın Glasgow kentinde toplanmaya başladı. Konferansa ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de aralarında bulunduğu 120'ye yakın dünya liderinin katılması bekleniyor.

Toplantının açılış töreni TSİ 15:00'te yapılacak. Ardından liderler konuşmaya başlayacak.

Bugünkü konuşmacılar arasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Galler Prensi Charles da yer alıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ise konferansa yazılı bir metinle hitap edeceği bildirildi. Bu da konferansta önemli adımların atılmasına dair umutların azalmasına neden oldu.

Çin dünyada en fazla sera gazı emisyonuna yol açan ülke. Şi'nin küresel ısınma konusunda ülkesinin tutumunu neden bu yoldan açıklamayı tercih ettiği bilinmiyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, Covid salgını başladığından beri Devlet Başkanı Şi'nin ülkeden ayrılmadığı belirtilerek iklim konferansına video bağlantısıyla katılacağı belirtilmişti.

BBC'ye konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, küresel ısınmayı yavaşlatma konusunda artık sözden eyleme geçme zamanının geldiğini söyledi. Johnson, iklim değişikliği ile mücadelede insanlık için "sürenin sonuna gelindiğini", "gece yarısına bir dakika kaldığını" ifade etti.

Johnson, zirvenin "kritik" olduğunu ve konferanstan iddialı bir sonuç çıkması ihtimalinin hala bulunduğunu belirtti.

Bilim insanları küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının salımını sınırlama konusunda ülkelerin yeterince adım atmadığına dair endişelerini dile getiriyor.

2015'teki Paris İklim Konferansı, hava sıcaklığındaki ortalama artışın sanayi öncesi seviyeden 2 derecenin, tercihen 1,5 derecenin altında kalması çağrısı yapmıştı.

Başbakan Johnson, gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğiyle mücadelede yardımcı olmak için önümüzdeki dört yılda ayrılan bütçeye 1 milyar sterlin daha ekleme vaadinde bulundu. Johnson, diğer ülkelere de bu yönde adım atmaları çağrısı yaptı.

Gelişmiş ülkeler 2009'da yoksul ülkelere iklim değişikliğiyle mücadelede yardım için yılda 100 milyar dolar ödeme taahhüdünde bulunmuştu.

Johnson, petrol ve dizel araçlardan elektrikli araçlara geçiş sürecinin hızlandırılması ve ormanların kesilmesine son verilmesi konusunda dünya liderlerinin ikna edilmesinin konferansın diğer iki önemli hedefi olduğunu ifade etti.

Johnson, geçen haftaki bütçe açıklamasında kısa iç hat uçuşlarında vergi oranının yüzde 50 azaltılası kararını ise savundu.

Çevre örgütleri, uçak yakıtlarının küresel ısınmayı olumsuz etkilediğini belirterek alternatif seyahat araçlarının kullanılması tavsiyesinde bulunuyor.

Başbakan Johnson, İngiltere'nin Cumbria bölgesinde yeni bir kömür ocağının açılması ile ilgili planlara dair ise "Daha fazla kömürden yana değilim" diyerek, bu kararın yerel yönetime ait olduğunu vurguladı.

Johnson ayrıca düşük karbon içeren yatırımlara özel sektörü daha fazla çekmenin önemli olduğunu belirtti.

COP26: İngiltere Başbakanı Johnson İklim Zirvesi'nde liderleri 'Gece yarısına bir dakika kaldı' diyerek uyardı
COP26: İngiltere Başbakanı Johnson İklim Zirvesi'nde liderleri 'Gece yarısına bir dakika kaldı' diyerek uyardı

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Glasgow, İskoçya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya COP26: İngiltere Başbakanı Johnson İklim Zirvesi'nde liderleri 'Gece yarısına bir dakika kaldı' diyerek uyardı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: COP26: İngiltere Başbakanı Johnson İklim Zirvesi'nde liderleri 'Gece yarısına bir dakika kaldı' diyerek uyardı - Son Dakika
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