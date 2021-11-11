Üye Girişi
BM Genel Sekreteri Guterres: "Glasgow'daki taahhütler ümit verici ama yetersiz" - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres: "Glasgow'daki taahhütler ümit verici ama yetersiz"

11.11.2021 22:14
BM Genel Sekreteri Guterres:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) verilen iklim taahhütlerinin "ümit verdiğini ancak yeterli olmadığını" ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) verilen iklim taahhütlerinin "ümit verdiğini ancak yeterli olmadığını" ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki haftadır İskoçya'nın Glasgow kentinde devam etmekte olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuştu. Guterres, zirvede verilen taahhütlerinin "ümit verici ancak yeterli olmadığını" belirterek, "Hükümetler hızı artırmalı, uyum ve finansman konusunda dengeli bir şekilde gerekli hırsı göstermelidir" dedi.

Guterres, Paris Anlaşması'nda belirlenen küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması için gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere finansman sağlamanın hızlanması gerektiğini vurguladı.

"Her ülke, her şehir, her şirket, her finans kurumu radikal, güvenilir ve doğrulanabilir bir şekilde emisyonlarını azaltmalı ve portföylerini şimdiden karbondan arındırmalı" ifadelerini kullanan Guterres, diğer bir yandan da COP26'da şimdiden önemli adımlar atıldığına da dikkat çekti.

Guterres, ülkelerin iklim krizine karşı işbirliği yaptığını belirterek, ABD ve Çin'in iklim krizine karşı işbirliği anlaşmasının "doğru yönde atılmış önemli bir adım" olduğunu ve bu işbirliğini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Guterres, "Hem hükümetler hem de devlet dışı aktörler olarak net sıfıra yönelik kritik bir küresel taahhüt kitlesine sahibiz. Hükümetler, devlet dışı aktörler ve sivil toplum olarak birbirimizi sorumlu tutmamız gerekiyor" dedi.

İklim Zirvesi ile bir dizi ülke 2030 yılına kadar orman kaybını ve arazi bozulmasını durdurmak ve için birlikte çalışma taahhüdü verirken, dünya çapında binden fazla şehir, 2050 veya daha önce karbon emisyonlarını net sıfıra ulaştırmayı taahhüt etti. G20 ülkeleri denizaşırı kömür finansmanını sona erdirme taahhüdünde bulundu. 44 ülke ve 32 şirket, kömür kullanımını bırakıp temiz enerjiye geçişi taahhüt etti. - GLASGOW

BM Genel Sekreteri Guterres: Glasgow'daki taahhütler ümit verici ama yetersiz

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, İskoçya, Glasgow, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BM Genel Sekreteri Guterres: 'Glasgow'daki taahhütler ümit verici ama yetersiz' - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı 00:30 İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı 00:14 Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı 00:04 Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı 23:08 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı Ali Koç 23:00 Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti 21:27 A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor 20:22 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
00:49 Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu
00:30 İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı
00:27 Alman yıldızı öldürmeye teşebbüs gibi faul! Eleme maçının faciaya dönüşmesine çok az kalmıştı
00:14 Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı
00:07 Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler
00:03 Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı
23:40 Barcelona yönetimi, Xavi'ye ilk şaşkınlığını yaşattı! Ayırılan transfer bütçesi gündem oldu
23:30 Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı
23:19 Tren kazasında iki bacağını da kaybeden adama, tazminat vermek yerine 2 yıl hapis cezası kesildi
23:07 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı
Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu         
00:49
Alman yıldızı öldürmeye teşebbüs gibi faul! Eleme maçının faciaya dönüşmesine çok az kalmıştı Alman yıldızı öldürmeye teşebbüs gibi faul! Eleme maçının faciaya dönüşmesine çok az kalmıştı         
00:28
Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler         
00:07
Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı         
23:31
Başak Demirtaş'a Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi         
23:01
Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı         
21:39
Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş         
20:38
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 01:05:04. #1.11#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres: "Glasgow'daki taahhütler ümit verici ama yetersiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement