BM Genel Sekreteri Guterres: "Glasgow'daki taahhütler ümit verici ama yetersiz" - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) verilen iklim taahhütlerinin "ümit verdiğini ancak yeterli olmadığını" ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki haftadır İskoçya'nın Glasgow kentinde devam etmekte olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuştu. Guterres, zirvede verilen taahhütlerinin "ümit verici ancak yeterli olmadığını" belirterek, "Hükümetler hızı artırmalı, uyum ve finansman konusunda dengeli bir şekilde gerekli hırsı göstermelidir" dedi.

Guterres, Paris Anlaşması'nda belirlenen küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması için gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere finansman sağlamanın hızlanması gerektiğini vurguladı.

"Her ülke, her şehir, her şirket, her finans kurumu radikal, güvenilir ve doğrulanabilir bir şekilde emisyonlarını azaltmalı ve portföylerini şimdiden karbondan arındırmalı" ifadelerini kullanan Guterres, diğer bir yandan da COP26'da şimdiden önemli adımlar atıldığına da dikkat çekti.

Guterres, ülkelerin iklim krizine karşı işbirliği yaptığını belirterek, ABD ve Çin'in iklim krizine karşı işbirliği anlaşmasının "doğru yönde atılmış önemli bir adım" olduğunu ve bu işbirliğini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Guterres, "Hem hükümetler hem de devlet dışı aktörler olarak net sıfıra yönelik kritik bir küresel taahhüt kitlesine sahibiz. Hükümetler, devlet dışı aktörler ve sivil toplum olarak birbirimizi sorumlu tutmamız gerekiyor" dedi.

İklim Zirvesi ile bir dizi ülke 2030 yılına kadar orman kaybını ve arazi bozulmasını durdurmak ve için birlikte çalışma taahhüdü verirken, dünya çapında binden fazla şehir, 2050 veya daha önce karbon emisyonlarını net sıfıra ulaştırmayı taahhüt etti. G20 ülkeleri denizaşırı kömür finansmanını sona erdirme taahhüdünde bulundu. 44 ülke ve 32 şirket, kömür kullanımını bırakıp temiz enerjiye geçişi taahhüt etti. - GLASGOW