Üye Girişi
COP 26'nın yapıldığı Glasgow'daki yürüyüşe binlerce genç iklim aktivisti katılıyor - Son Dakika
BBC

COP 26'nın yapıldığı Glasgow'daki yürüyüşe binlerce genç iklim aktivisti katılıyor

05.11.2021 17:12
COP 26'nın yapıldığı Glasgow'daki yürüyüşe binlerce genç iklim aktivisti katılıyor

İklim Zirvesi'nin altıncı gününde odakta gençler var. Yıllardır örgütlenen Cuma Okul Boykotu hareketinin örgütlediği yürüyüşe Greta Thunberg de katıldı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde iklim krizine çözümler aramak amacıyla yapılan COP26 zirvesinin altıncı gününde "Cuma Okul Boykotu" geleneğini sürdüren binlerce genç iklim aktivisti yürüyüşe geçti.

Tanınmış aktivistlerden Greta Thunberg ve Vanessa Nakate de protesto yürüyüşüne katıldı. İki ismin de birer konuşma yapmaları bekleniyor.

"Gelecek İçin Cuma" hareketi, dünyanın dört bir yanında okul çocuklarının, hükümetleri iklim krizi karşısında adım atmaya çağırmak için Cuma günleri okulu boykot ettikleri bir eylem geleneği yaratmıştı.

Hareket 2018 yılında İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in okula gitmeyerek İsveç Parlamentosu önünde "İklim için okul boykotu" döviziyle oturma eylemi yapmasıyla başlamıştı. O günden bu yana bazı eylem günlerinde okul boykotuna katılan çocukların sayısı yüzbinleri buldu.

Yürüyüşü örgütleyenler amaçlarının "yıkıcı bir güç gösterisi" ya da "hükümeti devirmek" değil dünya liderlerine seslerini duyurmak olduğunu söylediler.

COP26 İklim Konferansı'nda dünya liderleri, gezegenin ısısının sanayi devrimi öncesi döneme göre 1,5 dereceden daha fazla artmaması için atabilecekleri adımları konuşuyor ve taahhütlerini masaya koyuyorlar.

Bilim insanları, iklim değişikliği kontrol atına alınamazsa bunun bedelini en ağır ödeyecek olanın bugünün gençleri olduğuna dikkat çekiyorlar.

Gençler neden yürüyor?

BBC İskoçya Muhabiri Paul O'Hare'in yürüyüşten izlenimleri

Graham Paisley, Glasgow'daki gençlik yürüyüşüne 14 yaşındaki kızıyla gelmiş. "Amy için geldim" diyor.

Amy de "Eğer birileri bu konuda bir şey yapacaksa bu genç insanlar olacak. Çünkü bununla yaşamak zorunda olan biz olacağız" diye konuşuyor.

Patrick Klein Lüksemburglu bir yazılım mühendisi ve 20 yıldır Glasgow'da yaşıyor. Yürüyüşe eşi Julia ve oğulları Philip ile gelmiş.

50 yaşındaki Patrick politikacılara artık bir şeyler yapmaları gerektiği mesajını vermenin önemli olduğunu söylüyor.

10 yaşındaki oğlu Philip de "Bugün buraya geldim çünkü güzel bir gelecek istiyorum. Herkesin güzel bir geleceği olmasını istiyorum" diyor.

Evelyn Acham COP26 zirvesini izlemeye gelen Afrika'daki "Uyan" hareketinden bir gönüllü. Bazı gençlerin okulu, işi herşeyi bir kenara bırakarak iklim değişikliğine karşı aktivistlere dönüştüğünü anlatıyor.

"Genç insanlar için bu çok acil bir konu çünkü biran önce karar vermeli ve başka şeyler yapmaya geçmeliyiz. Okula dönmemiz geleceğe odaklanmamız lazım" diyor.

Genç insanların dünyanın dört bir yanında sokaklara döküldüklerini çünkü başka çareleri olmadığını ekliyor.

Gençler neden yürüyüşte olduklarını net bir şekilde ifade ediyor.

14 yaşındaki Charlie O'Rourke, COP26'ya katılan dünya liderlerinin "karlılık, çıkarlar gibi şeyleri bir kenara bırakıp gezegene kulak vermesini" istiyor.

Kız kardeşi Edith'i de yürüyüşe getiren annesi Cairsty O'Rourke ise "Çocuklarım ve gelecek kuşakar için buradayım. Birşeyler olması gerektiğini ve gidişi değiştirebilmek için bunların çok çabuk yapılması gerektiğini göstermek için buradayım" diyor.

COP26'da büyük büyük sözler konuşulduğunu ama şimdi dünyanın dört bir yanında bütün hükümetlerin taahhütlerini yerine getirme zamanı olduğunu ekliyor.

"İnsan türü olarak bizim için, geleceğimiz için hayati önem taşıyor bu. Ve fazla zamanımız yok" diye konuşuyor.

Glasgow'daki yürüyüşe İskoçya'nın kuzey bölgelerinden babasıyla gelen 14 yaşındaki Finlay Pringle da gençlerin sevdikleri ve korumak istedikleri şeyler için yürümekte tereddüt etmemesi gerektiğini söylüyor.

COP 26'nın yapıldığı Glasgow'daki yürüyüşe binlerce genç iklim aktivisti katılıyor
COP 26'nın yapıldığı Glasgow'daki yürüyüşe binlerce genç iklim aktivisti katılıyor
COP 26'nın yapıldığı Glasgow'daki yürüyüşe binlerce genç iklim aktivisti katılıyor

Greta Thunberg, İskoçya, Glasgow, Cuma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya COP 26'nın yapıldığı Glasgow'daki yürüyüşe binlerce genç iklim aktivisti katılıyor - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür 17:14 İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür Kara Kartal'da deprem etkisi yaratacak iddia! Sergen Yalçın'dan rahatsız olanlar yöneticiler var 17:07 Kara Kartal'da deprem etkisi yaratacak iddia! Sergen Yalçın'dan rahatsız olanlar yöneticiler var Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz 16:41 Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz
16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terketti 16:08 CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terketti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor 15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı 15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz

Son Dakika Haberleri
17:17 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!
17:13 İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür
17:06 Kara Kartal'da deprem etkisi yaratacak iddia! Sergen Yalçın'dan rahatsız olanlar yöneticiler var
17:01 Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı
16:40 Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz
16:36 Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım
16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor
16:20 Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak
16:19 Koronavirüs hapının başarısı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor
16:07 CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terketti
Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!         
17:18
Ablasını ziyarete gelen kadın, 6. kattan düşüp hayatını kaybetti Ablasını ziyarete gelen kadın, 6. kattan düşüp hayatını kaybetti         
17:11
Meteoroloji uyardı: 8 ilde Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı         
17:01
Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım         
16:36
Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak         
16:20
ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi         
15:56
Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi         
15:30
Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur         
14:46
Akıma kapılarak can veren 13 yaşındaki çocuğun temas ettiği aydınlatma direği kaçak çıktı Akıma kapılarak can veren 13 yaşındaki çocuğun temas ettiği aydınlatma direği kaçak çıktı         
14:36
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 17:24:23. #1.12#
SON DAKİKA: COP 26'nın yapıldığı Glasgow'daki yürüyüşe binlerce genç iklim aktivisti katılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement