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Bakan Kurum: Glasgow İklim Paktı'nı iş birliği içinde kabul ettik - Son Dakika

Bakan Kurum: Glasgow İklim Paktı'nı iş birliği içinde kabul ettik

15.11.2021 16:37
Bakan Kurum: Glasgow İklim Paktı'nı iş birliği içinde kabul ettik

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması ile ilgili çeşitli uygulama hükümlerini kapsayan Glasgow İklim Paktı'nı, tüm taraflarla iş birliği ve uyum içerisinde kabul ettik" dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması ile ilgili çeşitli uygulama hükümlerini kapsayan Glasgow İklim Paktı'nı, tüm taraflarla iş birliği ve uyum içerisinde kabul ettik" dedi.

Bakan Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında, Birleşik Krallık Başkanlığı'nda İskoçya'nın Glasgow kentinde 26'ncısı gerçekleştirilen İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nı (COP26) başarıyla tamamladıklarını bildirdi. Kurum, geniş delegasyonla konferansa katıldıklarını, yürüttükleri etkin iklim diplomasisi ve müzakerelerle iklim değişikliği ile mücadele noktasında azim ve kararlılıklarını dünyaya bir kez daha gösterdiklerini kaydetti. Bakan Kurum, "Ortak evimiz dünyanın ve insanlığın geleceği için tarihi öneme sahip olan konferansta; BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması ile ilgili çeşitli uygulama hükümlerini kapsayan Glasgow İklim Paktı'nı, tüm taraflarla iş birliği ve uyum içerisinde kabul ettik. Bu pakt ile iklim değişikliği uyum finansmanının artırılması, temiz enerjiye geçişin hızlandırılması ile verimli olmayan fosil yakıt teşviklerinin sonlandırılması çağrısında bulunuldu. Ayrıca; Paris Anlaşması'nın uygulama kurallarını içeren Kural Kitabı'nda daha önce çözüme kavuşturulamayan piyasa mekanizmaları, piyasa dışı mekanizmalar, ulusal katkı beyanlarının ortak zaman çerçevesi, raporlama ve tablo formatları gibi konuları da Glasgow'da uzlaşı ile karara bağladık" dedi.

'2040'TA ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞ KONULU DEKLERASYONA TARAF OLDUK'Bakan Kurum, açıklamasının devamında, "Müzakerelerde en geç 2040 yılına kadar karayolu ulaşımında elektrikli araçlara geçiş; 2030 yılına kadar da ormansızlaşmanın sonlandırılması konulu deklarasyonlara ülke olarak taraf olduk Yeşil dönüşümde hızlı yol almamıza destek sunacak Bisikletli ulaşım ve TOGG gibi sıfır emisyonlu iklim dostu ulaşım araçlarına dair yatırımlarımız 2040 yılı için mihenk taşı özelliği taşıyan gurur kaynaklarımız. Karbon nötr için oldukça yüksek önem taşıyan orman varlığımızı ilgili diğer kurumlarımızın desteği ile sürekli artırmanın yanında mevcudu koruma ve iyileştirme noktasında 2030 yılı hedefi de daha yeşil bir Türkiye hayalimizi her dem canlı tutacaktır" dedi.Bakan Kurum, diğer yandan iklim değişikliği ile mücadelenin farklı yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla Türkiye'deki kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini Glasgow'da düzenlenen yan etkinliklerde bir araya getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "İklim müzakerelerinin daha geniş bir platformda sürdürülmesine katkı sunduk. Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirdiğimiz 40 etkinlik ve 25 heyet görüşmesinin yanı sıra, Bakanlık düzeyinde yürüttüğümüz görüşmelerle de 'İklim Değişikliğiyle Mücadelenin Öncü Ülkesi Türkiye' sloganıyla; kararlı duruşumuzu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği 'Net Sıfır Emisyon 2053' hedefiyle bir kez daha gösterdik."'HER ZAMANKİ GİBİ GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ'Bakan Kurum, Türkiye olarak iklim dirençli kentsel dönüşümden millet bahçelerine, sosyal konuttan çevre koruma projelerine, alt ve üstyapı çalışmalarından sıfır atığa kadar 'çevreye saygılı şehirler' sloganıyla yürüttükleri tüm projeleri; şehirlerin ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasını daha da hızlandırmak için yeşil kalkınma devrimiyle sürdürdüklerini belirtti. Glasgow İklim Paktı'yla alınan kararların; daha adil bir dünya için aynı sorumluluk ve bilinçle tüm taraflarca uygulanmasını ve taahhütlerin hassasiyetle yerine getirilmesini beklediklerini belirterek, şunları kaydetti: "İklim değişikliğiyle mücadele noktasında büyük kazanımlar elde ettiğimiz bu konferansın sonuçlarının sürdürülebilir olması adına Türkiye olarak her zamanki gibi gayretle çalışacağız. Küresel sıcaklık artışının +1.5C ile sınırlandırılması temel hedefine ulaşmak için yürütülecek iklim diplomasisinde her zaman en öndeki yerimizi alacak, bölgesel ve küresel iş birliğini daha da artıracağız. Bu hedefe ulaşılabilmek adına önümüzdeki yıl da düzenlenecek Taraflar Konferansı'nda yerimizi alacak, tüm ülkelerle birlikte biz de karbon salınımını azaltmak için yaptığımız çalışmaları ve geldiğimiz aşamaları dünya ile paylaşacağız.

COP 26 Konferansı sonucunda; iş birliği içerisinde aldığımız kararların ve kabul ettiğimiz Glasgow İklim Paktı'nın ülkemiz için dünyamız için tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Pandemi koşullarına rağmen konferansın üstün başarı ile gerçekleştirilmesinden dolayı Birleşik Krallık yetkilileri başta olmak üzere COP Başkanı Alok Sharma ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."


Bakan Kurum: Glasgow İklim Paktı'nı iş birliği içinde kabul ettik
Bakan Kurum: Glasgow İklim Paktı'nı iş birliği içinde kabul ettik
Bakan Kurum: Glasgow İklim Paktı'nı iş birliği içinde kabul ettik

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: Glasgow İklim Paktı'nı iş birliği içinde kabul ettik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kurum: Glasgow İklim Paktı'nı iş birliği içinde kabul ettik - Son Dakika
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