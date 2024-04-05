Trabzonspor, John Lundstram'ı transfer etmek için mücadele ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor, John Lundstram'ı transfer etmek için mücadele ediyor

Trabzonspor, John Lundstram\'ı transfer etmek için mücadele ediyor

Trabzonspor, İskoçya'nın Glasgow Rangres takımında forma giyen John Lundstram'ı transfer etmek için çaba sarf ediyor. İskoç kulübü, oyuncuyla sözleşme uzatmak için uğraşırken, Trabzonspor'un da transferde istekli olduğu belirtiliyor.

05.04.2024 12:44  Güncelleme: 12:46
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İskoçya'nın Glasgow Rangres takımında forma giyen merkez orta saha oyuncusu John Lundstram'a, Trabzonspor'un ilgisinin yoğunlaşmasının ardından İskoç kulübü, 31 Mayıs 2024'te sözleşmesi sona erecek oyuncuyla mukavele uzatmak için bütün şartlarını zorluyor.

Son iki sezondur sportif ve mali istikrardan uzak bir görüntü sergileyen Trabzonspor, önümüzdeki sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Sezon başı kampına kadar transferlerin yüzde 80'nini tamamlamayı hedefleyen bordo-mavililer; savunma, orta saha ve forvet hattı için girişimlerini sürdürüyor. Uğurcan Çakır'ın durumuna göre ise kaleci transferi de gündeme alınacak.

İskoçya'nın Glasgow Rangres takımında forma giyen, merkez orta saha ve ön libero pozisyonunda bu sezon etkili bir performans ortaya koyan John Lundstram'a Trabzonspor'un ilgisinin yoğunlaşmasının ardından İskoç kulübü, 31 Mayıs 2024'te sözleşmesi sona erecek oyuncuyla mukavele uzatmak için bütün şartlarını zorluyor. Bu sezon forma giydiği 45 maçta önemli bir performans ortaya koyan Lundstram, İskoç kulübünün ilk teklifine olumlu yanıt vermemişti.

Philippe Clement devrede

Glasgow Rangres'ın başına geçmesinin ardından önemli işlere imza atan Belçikalı çalıştırıcı Philippe Clement, İngiliz oyuncunun takımda kalması için devreye girmiş durumda. Özellikle takımın başına geçmesinin ardından John Lundstram'ın performansının artmasında önemli katkısı bulunan Clement'in, oyuncuyu ikna ederek takımda kalmasını sağlamaya çalıştığını öne süren İskoç medyası, 30 yaşındaki futbolcuya İngiltere'den gelen tekliflerin de olduğunu aktardı. Trabzonspor'un bu transferde istekli olmasıyla transferin nasıl şekilleneceği İskoç medyası tarafından da yakından takip ediliyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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