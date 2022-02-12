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Erkeklerde doğum sonrası depresyon: 'Hayatımın en karanlık dönemiydi' - Son Dakika
BBC

Erkeklerde doğum sonrası depresyon: 'Hayatımın en karanlık dönemiydi'

12.02.2022 11:34
Erkeklerde doğum sonrası depresyon: 'Hayatımın en karanlık dönemiydi'

Eşi yeni doğum yapan erkeklerin ruh sağlığını izlemek için belirli bir yöntem yok, ancak bazılarının yaşamlarındaki değişiklikle baş etmekte zorlandığı görülüyor.

BBC İskoçya Bölümü'nün araştırmasına göre, her 10 babadan biri, bebek sahibi olduktan sonraki yıl içinde depresyon geçiriyor, ancak yeni baba olan erkeklerin ruh sağlığını izlemek için belirli bir yöntem bulunmuyor.

39 yaşındaki Peter Divers, 2016'nın Kasım ayında ikinci çocuğu doğduktan sonra depresyon geçirdiğini ancak duygularını aylarca sakladığını söyledi.

"Hayatımın en karanlık dönemiydi" diyor.

Oğlu doğduktan bir gün sonra sırtından yaralanması, Peter'ın depresyonla baş etmesini daha da zorlaştırmış.

"Her sabah midemde bir düğümle uyanıyordum. Üzerimde beni izleyen büyük karanlık bir bulut olduğu hissine kapılıyordum" diyor.

Glasgow'da yaşayan Peter, tam beş ay boyunca eşi dahil hiç kimseye ne hissettiğini söyleyememiş.

Aile doktoruna görünmeye de çekinmiş. Ama bir gün büyük kızını almaya annesine gittiğinde daha fazla dayanamamış ve ağlamaya başlamış.

"15 dakika annemin omzunda ağladım" diyor.

"Hislerimle ilgili bir sürü şey söyledim, içimi döktüm, biriyle paylaşmak iyi geldi" diye de ekliyor.

'Erkekler duyguları hakkında fazla konuşmuyor'

İskoçya'daki Kraliyet Psikiyatri Koleji'nden psikiyatrist doktor Selena Gleadow-Ware, araştırmaların erkeklerin yüzde 8 ile 10'u arasındaki bir bölümünün eşinin doğum yapmasından sonra depresyon yaşadığını gösterdiğini söylüyor.

Dr. Selena Gleadow-Ware, "Erkekler duyguları hakkında fazla konuşmuyor, hislerini paylaşmaya çekiniyor, bu nedenle de çoğu zaman sorun farkedilmiyor ya da gizli kalıyor" diyor.

Dr. Gleadow-Ware'e göre, bebek doğumundan sonra depresyonu tetikleyen birçok unsur var.

Anne için bu, fizyolojik ya da hormonal değişiklikler olabiliyor.

Yeni ebeveyn olmanın getirdiği değişiklikler, ilişki stresi, maddi durumla ilgili endişeler ya da uykusuzluk ise hem kadınlarda hem erkeklerde depresyonu tetikleyebiliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS'e göre, ruhsal sorunları bulunanlarda, geçmişte travma yaşayanlarda, destekten yoksun olanlarda ve eşi depresyon olanlarda, doğum sonrası depresyon olasılığı artıyor.

Keith Lonsdale'in eşi Alice, her iki kızlarının da doğumundan sonra depresyon tedavisi için hastaneye yatırılmış. İkinci seferinde eşi Keith de depresyon geçirmiş.

Durumla baş etmeye ve kendisine ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya çalıştığını söylüyor.

Keith sonunda stres ve kaygı içinde işinden ayrılmış.

İskoçya'da son yıllarda, erkeklerin toplanıp, ruh sağlıkları hakkında konuşabilecekleri destek grupları ortaya çıktı.

Erkeklerin fiziksel, ruhsal ve duygusal sağlığını korumayı amaçlayan Fathers Network Scotland, eşleri gebe olan tüm erkeklerin doğum sonrası depresyon taramasından geçirilmesini istiyor.

Bölgesel İskoçya hükümetinde ruh sağlığından sorumlu bakan olan Kevin Stewart da bebek doğumundan sonra babaların nelere ihtiyaç duyduklarının araştırıldığını bildirdi.

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Depresyon, Glasgow, İskoçya, Doğum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erkeklerde doğum sonrası depresyon: 'Hayatımın en karanlık dönemiydi' - Son Dakika Dünya

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