İskoçya'da kadınlar artık hijyenik pede ücretsiz erişebilecek - Son Dakika
BBC
Son Dakika Ekonomi İskoçya'da kadınlar artık hijyenik pede ücretsiz erişebilecek - Son Dakika Ekonomi

İskoçya'da kadınlar artık hijyenik pede ücretsiz erişebilecek

7 saat önce

İskoçya parlamentosu kadınlara ücretsiz hijyenik ped sağlanmasıyla ilgili kararı onayladı. Ülkede kadınlar artık hijyenik ped'e ücretsiz olarak erişebilecekler.

İskoçya Parlamentosu'nda Salı günü yapılan oylamada, tüm kadınlar için ücretsiz hijyenik pede erişim hakkına onay verildi. Bu düzenlemeyle sosyal tesisler, gençlik merkezleri, eczane gibi kamuya açık alanlarda hijyenik ped ve tampon gibi ürünlerin bulundurulması ve ihtiyaç sahiplerinin bunlardan ücretsiz yararlanması öngörülüyor.

UYGULAMAYI YAPAN İLK ÜLKE, İSKOÇYA

Uygulamanın ülkeye yıllık maliyeti ortalama 31,2 milyon dolar olacağı tahmin edilirken, İskoçya bu uygulamayı yapan ilk ülke olacak. İskoçya Parlamentosu'nda dün yapılan oylamada 112 lehte, 1 de çekimser oy kullanıldı, karşı oy kullanan olmadı.

KADINLARIN YÜRÜTTÜĞÜ KAMPANYALAR KARARDA ETKİLİ OLDU

Daha önce öneriye karşı olan vekillerin, kadınların yürüttüğü kampanya nedeniyle tutum değiştirdikleri belirtiliyor. Tasarının yasalaşmadan önceki ikinci aşamasında değişiklik önerileri yapılabilecek. Bazı milletvekilleri, yasanın uygulanabilir hale gelmesi ve maliyetinin düşürülmesi için "epeyce yol almak gerektiğini" dile getiriyor. Yasa teklifini veren İşçi Partili milletvekili Monica Lennon, bu adımın "İskoçya'da parlamentonun cinsiyet eşitliğini ne kadar ciddiye aldığını göstereceğini" ifade etti. Yeşiller Partisi'nden Alison Johnstone ise "2020 yılında tuvalet kağıdı bir ihtiyaç olarak görülüyor da regl ürünleri neden görülmüyor? Doğal bir vücut fonksiyonu için maddi olarak cezalandırılmak ne eşitliktir ne de adildir" diye konuştu. İskoçya 2018'de de okullarda ve üniversitelerde ücretsiz hijyenik ürünler sağlayan ilk ülke olmuştu.

İskoçya'da kadınlar artık hijyenik pede ücretsiz erişebilecek
3. Sayfa, Yaşam, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:40 
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