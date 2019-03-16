Son Dakika Haberleri: İslahiye'de 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü'

İslahiye'de 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü'

45 dakika önce

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) İSLAHİYE Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, vatandaşları fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü' düzenlendi.

İslahiye'de 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü', System.String[]
Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) İSLAHİYE Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, vatandaşları fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü' düzenlendi.

Düzenlenen 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü'ne Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ayhan Gülşen ve halk sağlığı çalışanları katıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nden başlayan ve yarım saat süren yürüyüş Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe katılanlar, fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Sağlıklı beslen hareketli yaşa' yazılı tişört giyerken hazırlanan 'Nefes al, hareket et yaşadığını fark et', 'Her gün 30 dakika', 'Özenti tiryakı kanser', 'Sağlık için hareket et', 'Günde 10.000 adım' yazılı pankartlar taşıdılar. Katlımcılar, meydanda vatandaşlara broşür dağıtarak sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemini anlattılar.

Kaymakamı Kotan, düzenlenen etkinilğin sağlık açısından önemli oluduğunu ifade ederek, İlçemizde farkındalık yaratmayı amaçlayan bir etkinliktir. Sigara içmemenin ve günlük düzenli yürüyüş yapmanın insan sağlığı acısında önemini hepimiz biliyoruz. Ama bir takım alışkanlıklarımızı melasef yıkamıyoruz. Vatandaşlarımızı sigarayı bırakmaya ve günlük en az yarım saat yürüyüş yapmaya davet ediyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:21 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu Bakan Kurum: 19 Nisan'a Kadar Borcunu Kapatana Yüzde 22 İndirim Yapacağız Avustralyalı Irkçı Senatör, Kafasında Yumurta Kıran Gence Yumruk Attı Hatay'da Vatandaşlar Göle Dönen Sokakta Botla Gezdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:06:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslahiye'de 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]