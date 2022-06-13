Edinilen bilgiye göre kaza, Kayalıyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 'nde meydana geldi. Emre zorlu idaresindeki 58 ADL 847 plakalı motosiklet, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde hakimiyetini kaybederek yolun karşısına geçmeye çalışan M. E.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi kafasını beton zemine çarparak yaralandı. Kazanın yaşanmasının ardından 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıyı Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Islak zeminde kayan motosiklet yayaya çarptı - Son Dakika

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