Islak zeminde kayan motosiklet yayaya çarptı - Son Dakika
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Islak zeminde kayan motosiklet yayaya çarptı

13.06.2022 14:47
Islak zeminde kayan motosiklet yayaya çarptı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halinde ki motosiklet ıslak zeminde kayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı, yaya yaralandıEdinilen bilgiye göre kaza, Kayalıyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halinde ki motosiklet ıslak zeminde kayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı, yaya yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayalıyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Emre zorlu idaresindeki 58 ADL 847 plakalı motosiklet, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde hakimiyetini kaybederek yolun karşısına geçmeye çalışan M. E.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi kafasını beton zemine çarparak yaralandı. Kazanın yaşanmasının ardından 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıyı Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Islak zeminde kayan motosiklet yayaya çarptı - Son Dakika

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