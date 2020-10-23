İslam İşbirliği Teşkilatı, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara asılmasını kınadı - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara asılmasını kınadı

23.10.2020 18:55
İslam İşbirliği Teşkilatı, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara asılmasını kınadı, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Fransa'da bazı binaların ön cephesine Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin asılması ve İslam'ın terörle ilişkilendirilmesini kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Fransa'da bazı binaların ön cephesine Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin asılması ve İslam'ın terörle ilişkilendirilmesini kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Hazreti Muhammed'in şahsının temsil ettiği dini sembollere hakaret ederek Müslümanların duygularına yapılan sürekli sistematik saldırıyı kınıyoruz." denildi.

Bazı Fransız yetkililerin siyasi kazanç elde etme uğruna Fransız-İslam ilişkilerine zarar veren ve nefret duygularını körükleyen resmi siyasi söylemlerinin hayretle karşılandığı aktarılan açıklamada, özgürlük adı altında hiçbir dinin sembolüne hakaret edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'ya İslami toplumları hedef alan ve dünya genelinde bir buçuk milyardan fazla Müslümanın duygularını inciten ayrımcı politikalarını gözden geçirme çağrısında bulunuldu.

Fransa'da 16 Ekim'de bir öğretmenin öldürülmesi ve başının kesilmesi olayının ardından siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamaları üzerine tartışmalar yaşanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son olarak bir basın açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Karikatürleri öğrencilerine gösteren öğretmen öldürülmüştü

Conflans Sainte-Honorine semtinde, 16 Ekim'de bir öğretmenin cesedi başı kesik halde bulunmuştu.

Fransız yetkililer, öğretmenin, aynı gece cesedin yakınlarında elinde bıçak görülen ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülen bir kişi tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokul seviyesindeki öğrencilerine verdiği derste İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, bu yüzden öğrenci velilerinin tepkisini çektiği belirtilen öğretmenin ölümünün ardından Fransız polisi, ülke genelinde katile destek veren mesajlar yayımladıkları iddiasıyla Müslümanlar'a yönelik baskınlar başlatmıştı.

Polis, ülke genelinde 50'den fazla cami ve derneğe baskın düzenlemişti.

Hz.Muhammed, Hakaret, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslam İşbirliği Teşkilatı, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara asılmasını kınadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sudan ile İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Kahramanmaraş'ta vakalar artıyor! HES haritası kırmızı renge büründü 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi
Sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi         
19:12
Dortmund'lu Emre Can'ın koronavirüs olduğu ortaya çıktı Dortmund'lu Emre Can'ın koronavirüs olduğu ortaya çıktı         
18:48
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi         
17:55
Madde bağımlısı ve psikolojik rahatsızlığını bulunan genç, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi Madde bağımlısı ve psikolojik rahatsızlığını bulunan genç, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:36
Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu         
17:32
Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu         
17:11
Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar         
16:41
Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti         
16:06
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak         
11:05
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 19:17:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İslam İşbirliği Teşkilatı, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara asılmasını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei