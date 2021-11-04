İslam tarihçisi ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma gençlerle söyleşi yaptı - Son Dakika

Siirtli İslam tarihçisi ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, gençlerle söyleşi ve imza gününde bir araya geldi.

Siirt 6. Kitap Fuarı'na katılmak üzere kente gelen Sırma, Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen söyleşide, yaşamı ve eserleri hakkında bilgi verdi.

Gençlere kitap okumayı tavsiye eden Sırma, bunun insanların ufkunu açtığını, dünyaya bakışını değiştirdiğini söyledi.

Sırma, şöyle devam etti:

"Kitap okumayan bir toplumdan bir şey beklenmez. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin kütüphanesine gidenler bin sene önce İslam alimlerinin yazmış olduğu ciltler dolusu kitapları görür. Şimdi biz bir tane hikaye kitabı okutamıyoruz çocuklara. Erzurumlu İbrahim Hakkı 'Ben gökteki yıldızları Tillo'nun sokaklarından dahi iyi biliyorum.' diyor. Çünkü gece sabahlara kadar yıldızları izliyor, astronomiyi öğreniyor. O zamanki şartlara rağmen İbrahim Hakkı bize gösterdi ki 18. yüzyılda ilim yapılabilir. Kendisi ve o dönemde yaşayan büyük dehaları rahmetle anıyorum. Onlar yüzlerce ciltlik eserler bıraktı."

Sırma, daha sonra kitaplarını imzaladı.