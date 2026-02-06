İslamabad'da Camide Patlama: 31 Ölü, 169 Yaralı - Son Dakika
İslamabad'da Camide Patlama: 31 Ölü, 169 Yaralı

06.02.2026 19:19
Pakistan'ın İslamabad şehrindeki bir camideki intihar saldırısında 31 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetti, 169'dan fazla kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama oldu.

Polis, patlamada en az 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 169'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamada yaralanan çok sayıdaki kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bildirildi.

Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesinde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Acil yardım ve polis ekipleri, cami çevresinde arama kurtarma çalışmaları ve incelemelerini sürdürüyor.

İntihar saldırısı olduğu doğrulandı

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Patlamanın "intihar saldırısı" sonucu meydana geldiğini belirten Dar, onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Dar, "İbadethaneleri ve sivilleri hedef almak, insanlığa karşı işlenmiş iğrenç bir suçtur ve İslam ilkelerinin açık bir ihlalidir. Pakistan, her türlü terörizme karşı birleşik bir duruş sergilemektedir. Bu barbarlık bizi yıldırmayacak ve aşırılık yanlıları tüm sorumluluklarıyla hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yaralıların bir an önce iyileşmesi için tüm tıbbi imkanların sağlanması talimatını veren Zerdari, "Masum sivilleri hedef almak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." ifadesini kullandı.

Pakistan Savunma Bakanından saldırı sonrası "Afganistan ve Hindistan" açıklaması

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "saldırıya karışan teröristin daha önce Afganistan'a gittiğinin kanıtlandığını" belirterek, "Hindistan ve Afganistan arasındaki işbirliği ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Saldırganın güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası ateş açarak kendini patlattığını kaydeden Asıf, saldırıya "tam güçle" karşılık vereceklerini vurgulayarak, "Hindistan'ın vekilleri (örgütler) aracılığıyla savaş yürüttüğünü" savundu.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry de saldırganın Afgan olmadığını ancak adli testler sonucu Afganistan'a birkaç kez gittiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

