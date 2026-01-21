Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan
21.01.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da tavuk döner restoranı açan genç girişimci Ömer Faruk Yılmaz, artan gıda zehirlenmesi haberleri nedeniyle müşteri bulamayınca iş yerini açılıştan sadece 40 gün sonra kapattı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da tavuk döner restoranı açan genç girişimci Ömer Faruk Yılmaz, art arda yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarının gölgesinde iş yerini açtıktan sadece 40 gün sonra kepenk kapatmak zorunda kaldı.

VİDEOLARI BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Dükkanını tuttuğu ilk günden itibaren tüm süreci sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, 31 Ekim 2025'te kiralama sürecini duyurdu, ardından tadilat ve hazırlık aşamalarını adım adım takipçileriyle paylaştı. Mutfak kurulumundan ekipmanlara kadar her detayı gösteren videolar kısa sürede ilgi gördü.

İşletmesini büyük umutlarla açmıştı, 40 gün dayanabildi

BÜYÜK UMUTLARLA AÇTI, TALİHSİZ ZAMANA DENK GELDİ

Restoran 20 Kasım 2025'te kapılarını açtı. Ancak bu girişim, ülke genelinde tavuk başta olmak üzere bazı gıdalardan kaynaklanan zehirlenme ve ölüm vakalarının sıkça gündeme geldiği bir döneme denk geldi. Tavuk ürünleri, çiğ köfte ve lahmacun gibi gıdalarla ilgili haberler, tüketicilerin dışarıda yemek yeme alışkanlıklarını ciddi şekilde etkiledi.

40 GÜN SONRA KAPATMA KARARI

Beklenen müşteri ilgisi oluşmayınca Yılmaz, açılıştan yaklaşık 40 gün sonra iş yerini kapatma kararı aldı. "Batıyoruz" başlığıyla paylaştığı son videosunda yaşadıklarını anlatan Yılmaz, dükkanı tuttuğu dönemde bu tür haberlerin olmadığını belirterek, açılışla birlikte art arda yaşanan zehirlenme olaylarının insanları tavuk ürünlerinden uzaklaştırdığını söyledi.

"KİRA VE GİDERLER KARŞISINDA DAYANAMADIK"

Ürün seçiminde kaliteden ödün vermediklerini vurgulayan Yılmaz, "En kaliteli yağı, pirinci ve tavuğu kullandık, üretim sürecini bizzat yönettik. Korkmayıp deneyenler memnun kaldı ancak kira ve giderler karşısında daha fazla dayanamadık" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Yılmaz, Gaziosmanpaşa, Sosyal Medya, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    burada tavuk ureticilerinin sitinsi tarihi gecenkwri imha etmek ywrine el altindan ucuza sattiklarini dusunuyorum bu kadar üst üste olmasi imkansiz gibi biseydi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:54:44. #7.11#
SON DAKİKA: Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.