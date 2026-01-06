İsmail Bingöl ve TRT Erzurum\'a Ödül

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), gelenekselleşen ve kültür dünyasının "en saygın ödülleri" olarak kabul edilen "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerinin 2025 yılı sahiplerini açıkladı.

Bu ödüllerden ikisi Erzurum'a geldi. Bunlardan ilki, şair-yazar ve TRT Erzurum Radyosu Prodüktörü İsmail Bingöl'ün Milat Gazetesindeki yazılarına, diğeri TRT Erzurum Radyosu Yapımı "Hayatın İçinden" programına verildi.

İsmail Bingöl kendi alanlarındaki nitelikli çalışmalarıyla ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Basın-Fıkra Dalında Ödül alan Bingöl, Milat Gazetesi'ndeki köşesinde Anadolu irfanını ve insani değerleri yalın, etkileyici bir dille okura aktardığı için seçici kurul tarafından bu dalda yılın yazarı seçildi.

Radyo Programı alanında ise, yalnızca bir radyo yayını olarak değil; aynı zamanda bölge ve yeri geldiğinde Anadolu'nun değişik coğrafyalarında yaşayan, aynı kültürün ve inancın yapı taşlarıyla beslenen insanımızın gündelik yaşamına dokunan, sorunlarına çözüm arayan ve bu değerlerini unutulmaktan kurtarıp, yarınlara taşıyan bir köprü niteliğinde olan TRT Erzurum Radyosu" yapımı "Hayatın İçinden" programı ödüle layık görüldü. - ERZURUM