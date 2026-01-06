İsmail Çelik Yeniden Başkan

Çarşamba Kalaycılar Bakırcılar ve İşçileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına yeniden İsmail Çelik getirildi.

Çarşamba Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan İsmail Çelik, tek liste ile girdi.

Yapılan seçimde kullanılan tüm oyları alan Çelik, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Mehmet Akkuş, Mustafa Salbaz, Süleyman Ziya Köse, Mustafa Beyhan, Fahri Bülbül ve Onur Çelik'ten oluştu.

Çelik, oda olarak üyelerinin yararına olan çalışmaları hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kongreye Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ile üyeler katıldı.