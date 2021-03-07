İsmail Demirci: Aynı dizide oynamayız

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu çift, dizi çekimleri nedeniyle görüşememekten yakındı. Biri Adana'da, diğeri Ordu'da çalışan çift, "Tatil günlerimizi denk getirip İstanbul'da görüşüyoruz" dedi.

Farklı dizilerde rol almalarına rağmen birbirlerine rakip olmadıklarını belirten Soral, "Hangi işin reytingi yüksek gelirse mutlu oluyoruz" diye konuştu.

"Sizi aynı projede görecek miyiz?" sorusuna da İsmail Demirci yanıt verdi: "Belki filmde olabilir ama aynı dizide oynamayı pek düşünmüyoruz. Hem inandırıcılık açısından olmaz hem de eşini evde görmek, işyerinde görmekten daha iyi."

Oyuncu İsmail Demirci, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey karakterine hayat veriyor.

Hande Soral ise Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.