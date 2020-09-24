İSO ilk ve ikinci 500'e Ordulu 5 firma girdi

Ordu'da, sanayi kuruluşları arasında ilk ve ikinci 500'e giren kuruluşlar ile sağlık kuruluşları yöneticilerine plaket takdim edildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) tarafından düzenlenen program kapsamında, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen "İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren Ordulu sanayi kuruluşları ile pandemi döneminde fedakarlık gösteren sağlık kuruluşları için plaket takdim töreni düzenlendi. OTSO binasında düzenlenen törende, ilk 500'e giren 2, ikinci 500'e giren 3 Ordulu firma ile Ordu'daki 5 sağlık kuruluşu yöneticilerine teşekkür plaketi sunuldu.

"Kendi kendine yeten bir Ordu inşa ediyoruz"

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yürüttükleri projeler ile kendi kendine yeten bir Ordu inşa ettiklerini ifade ederek, "Burada hem şehircilik, hem ticari hem de sosyal anlamda pandemi sebebiyle de yapılan destekli çalışmalar bizim aynı zamanda kenetlenebileceğimizi de gösteriyor. Bizim en önemli kazançlarımızdan birisi bu. Ayrıca şunu da ifade edeyim ki, her kriz aslında bir fırsattır. Ordu çok zengin kaynakları olan bir şehir, kullanılmayan kaynaklar var, onları kullanmamız lazım. Burası tarım, turizm ve tarımın yanı sıra sağlık konusunda da merkez olabilir" dedi.

Vali Yardımcısı Ekrem Ballı ile OTSO Başkanı Servet Şahin de birer konuşma yaparak, plaket alan firmaları tebrik ederek, sağlık çalışanlarına görevlerine başarıla diledi.

"Ordu'da virüs bulaşmalarının yüzde 90'ı aile ve dost meclisi"

Ordu İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, bu zorlu süreçte herkesin hijyen ve mesafe kurallarına dikkat etmesi gerektiğine değinerek, sürekli olarak uyarıların yapılması gerektiğini kaydetti. Kasapoğlu, "Ufacık dalgınlık maalesef, ne geliyorsa aile içi geliyor, ne geliyorsa arkadaş içinde geliyor. Çünkü 'bu bizim dostumuz' diyor ve 'gel oturalım çay içelim, gel oturup muhabbet edelim' deniliyor. Bu denildiği anda geçmiş olsun. Ordu için yapmış olduğum saha çalışmalarında yüzde 85-90 arası bulaş aile içi ya da dost meclisi. O yüzden biz dost meclisinde ve aile içinde emin olmadığımız müddetçe maske ve mesafe kurallarına uyalım, uzak duralım" diye onuştu.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. M. Hilmi Güler, Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin meclis üyeleri ve plaket alacak sağlık kuruluşu ve üye firma temsilcileri katıldı. - ORDU