İspanya'da 3 ton uyuşturucu madde karaya vurdu

İspanya'da 3 ton uyuşturucu madde, İspanya- Portekiz sınırındaki Isla Canela'da karaya vurdu.

İspanya ile Portekiz sınırında yer alan Isla Canela'da içinde uyuşturucu bulunan balyalar karaya vurdu. Polisten yapılan açıklamada, şu ana kadar 3 ton miktarında 86 balyanın ele geçirildiği belirtildi. Şu ana dek ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 18 milyon sterlin (187 milyon TL) olduğu ifade edildi.İspanya polisinin incelemelerinin sürdüğü belirtildi.