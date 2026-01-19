İspanya'da Tren Kazası: 39 Ölü, 3 Gün Yas - Son Dakika
İspanya'da Tren Kazası: 39 Ölü, 3 Gün Yas

19.01.2026 18:09
Cordoba'da meydana gelen tren kazasında 39 kişi hayatını kaybetti, ülke genelinde ulusal yas ilan edildi.

İSPANYA'da iki hızlı trenin çarpışması sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cordoba kenti yakınlarında dün akşam meydana gelen ve 39 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan tren kazası nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Başbakan Sanchez, Endülüs Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, kazanın olduğu Cordoba'nın Adamuz beldesini ziyaret etti.

Sanchez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sebebiyle 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi. Önceliklerinin ilk olarak ülkedeki tüm kurumlarla kazazedelerin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirten Sanchez, "Bugün büyük bir üzüntü günü. Her trajedi iki şey gerektirir. Kederde birlik ve kazanın nedenlerinin araştırılmasında birlik. Hepimiz bu kazanın nasıl olduğunu kendimize soruyoruz. Zaman ve uzmanların çalışmaları bize cevabı verecek. Gerçeği ortaya çıkaracağız ve kamuoyunu şeffaflıkla bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

