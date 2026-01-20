İspanya\'da Tren Kazası: 40 Ölü

İSPANYA'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin karıştığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a ulaştı.

Endülüs Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiği bildirildi. Açıklamada, hastanede halen 41 kişinin tedavi gördüğü ve bunlardan 12'sinin yoğun bakımda olduğu belirtilirken, 81 kişinin ise taburcu edildiği aktarıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen tren kazası nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.