İspanya'da Yüksek Hızlı Tren Kazası: 39 Ölü
Dünya

İspanya'da Yüksek Hızlı Tren Kazası: 39 Ölü

19.01.2026 12:12
İspanya'da yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu en az 39 kişi hayatını kaybetti, 75 yaralı var.

(ANKARA) - İspanya'nın güneyinde raydan çıkan yüksek hızlı trenin karşı yönden gelen trene çarpması sonucu en az 39 kişi hayatını kaybetti.

Malaga-Madrid seferini yapan hızlı tren, Cordoba vilayetine bağlı Adamuz yakınlarında raydan çıkarak, yan hattan gelen trene çarptı. Kaza sonucu şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti.

Endülüs Özerk Bölgesi Başkanı Juanma Moreno bu sabah yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan 75 yaralıdan 15'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Saatler ilerledikçe ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunan Moreno, "Kazanın şiddeti çok büyüktü... Muhtemelen daha fazla cansız bedene ulaşacağız" dedi. Moreno, enkaz haline gelen metal yığınlarını kaldırmak ve yeni kurbanlara ulaşmak için ağır iş makinelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, projektörlerin aydınlattığı alanda yan yatmış ve bükülmüş vagonlardan yolcuların çıkarıldığı anlar yer aldı. Bazı yolcuların kırık pencerelerden kendi imkanlarıyla çıktığı, diğerlerinin ise sedyelerle taşındığı görüldü.

Makinist hayatını kaybetti

İspanyol basını, çarpmanın etkisiyle raydan çıkan Madrid-Huelva seferini yapan trenin 27 yaşındaki makinistinin de hayatını kaybedenler arasında olduğunu bildirdi. İki trende toplamda yaklaşık 400 yolcu bulunduğu öğrenildi. Huelva'ya giden ve Renfe şirketi tarafından işletilen trenin, çarpışma anında saatte yaklaşık 200 kilometre hızla seyrettiği aktarıldı.

Bakan Puente: "Düz yolda raydan çıkması çok tuhaf"

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, kazanın ardından düzenlediği basın toplantısında, "kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini" söyledi. Puente, "raydan çıkmanın düz bir hat üzerinde gerçekleşmesinin gerçekten tuhaf olduğunu" belirterek, hattın bu bölümünün mayıs ayında yenilendiğini bildirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece ülkemiz için derin bir acı gecesidir" ifadesini kullandı. Kraliyet Sarayı sözcüsü de Kral ve Kraliçe'nin gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

