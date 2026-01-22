İspanya'dan Türkiye'ye Turist Sayısı 4 Kat Arttı

İspanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı son 10 yılda 4 kat artarken, uçuş sayıları da ikiye katlandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden uluslararası turizm fuarı Fitur'a 35 kurum, kuruluş ve şirketle üst düzey bir katılım gösteren Türkiye, turizm sektöründeki gücünü her geçen yıl daha da etkili biçimde ortaya koyuyor.

Fitur'daki Türkiye standını ziyaret eden Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Türkiye ve İspanya arasında askeri ilişkiler mükemmel, siyaset ve ekonomi ilişkileri gerçekten hiç olmadığı kadar üst seviyelerde devam ediyor. Halklar arasındaki ilişkiyi turizmle ortaya koyabiliyoruz." dedi.

Türkiye ve İspanya arasındaki turist sayılarında geçmişte çok büyük dengesizlikler olduğunu ancak bunun artık eşitlendiğini vurgulayan Küçükel Ezberci, "10 yıl önce iki ülkenin karşılıklı turist sayısı 400 binler seviyesindeydi. 100 bin İspanyol Türkiye'ye giderken 300 bin Türk İspanya'ya geliyordu. 2023 başında karşılıklı turist hareketi 600 bine çıktı ve 2025'te bu sayı 1 milyonu buldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelen İspanyolların sayısının son 10 yılda 4 kat artarak, 2025 yılı sonu itibarıyla 420 binleri bulduğunu aktaran Küçükel Ezberci, İspanya'dan Türkiye'ye doğrudan haftalık uçuş sayısının son 10 yılda iki kat arttığına dikkati çekti.

Büyükelçi Küçükel Ezberci, 10 yıl önce İspanya'dan Türkiye'ye haftalık toplam uçuş sayısı 74 iken 2023'ün başında 103'e, şu anda ise 153'e çıktığını belirterek, "Yeni seferlerle bunun çok yakında 160'ı bulması bekleniyor. Dolayısıyla veriler zaten açık. Mutluyuz, gururluyuz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye ve İspanya arasında son olarak Haziran 2024'te Madrid'de yapılan 8. hükümetler arası zirve sonrasında ikili ilişkilerin çok daha geniş bir yelpazede, gelişerek devam ettiğini aktaran Küçükel Ezberci, bunun yankılarının turizmde de görüldüğünü ifade etti.

Küçükel Ezberci, "Turizm, Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkilerde önemli bir yer tutuyor. Fitur'da Türk turizm şirketlerine olan ilgi ve kalabalık gurur verici." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Küçükel Ezberci, Türkiye'nin dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler sıralamasında 4. sıraya yükseldiğini, turizmin 2025'te Türkiye ekonomisine katkısının 65 milyar doları bulduğunu vurgulayarak, "'Biz bu yarışta varız' ifadesini her yıl çok daha güçlü verilerle ortaya koyabiliyoruz." dedi.

İspanya'dan Türkiye'ye doğrudan uçuşlar yakın zamana kadar yalnızca İstanbul ile sınırlıyken, son dönemde İzmir ve Ankara'ya da direkt seferler başlatıldı.

İspanyolların Türkiye'de tercih ettiği destinasyonlarda İstanbul ve Kapadokya ilk sırada yer alırken son yıllarda Efes ve Pamukkale de öne çıkmaya başladı.

Turizm fuarı Fitur, tren kazasından dolayı bu yıl buruk geçiyor

Diğer yandan, Meksika'nın konuk ülke olduğu ve toplamda 161 ülkeden 10 binden fazla turizm şirketinin katıldığı Fitur, 18 Ocak'ta İspanya'nın Kurtuba kenti yakınlarında meydana gelen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasından dolayı önceki yıllara nazaran buruk geçiyor.

İspanya'da üç günlük ulusal yas bugün sona ererken, Fitur'da tren kazasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, birçok yere siyah kurdele asıldı.

Tren kazasının yaşandığı bölge olması nedeniyle Endülüs standlarında katılım düşük kalırken, önceki yıllardan farklı olarak turizm fuarındaki alışılagelen eğlenceler de iptal edildi.