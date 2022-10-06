İspanya kıyılarına son 48 saatte 350'den fazla düzensiz göçmen geldi - Son Dakika
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İspanya kıyılarına son 48 saatte 350'den fazla düzensiz göçmen geldi

06.10.2022 13:02
İspanya kıyılarına son 48 saatte 350'den fazla düzensiz göçmen geldi

İspanya kıyılarına son 2 günde 350'den fazla düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

İspanya kıyılarına son 2 günde 350'den fazla düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

Ülkenin doğusundaki Balear Adaları grubundan Mayorka, düzensiz göçmen akının en yoğun yaşandığı bölge oldu.

Sivil Koruma ekipleri ve yerel yönetim kaynakları, Mayorka kıyılarına 8 ayrı botla 131 düzensiz göçmenin geldiğini açıkladı.

Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinin Cadiz, Granada ve Almeria kentleri kıyıları ile Kanarya Adaları'na da botlarla gelen düzensiz göçmenlerle birlikte sayı 350'yi aştı.

İçişleri Bakanlığı, bu yılın ocak-ağustos döneminde İspanya'ya gelen düzensiz göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalışla 19 bin 7 olduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya kıyılarına son 48 saatte 350'den fazla düzensiz göçmen geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya kıyılarına son 48 saatte 350'den fazla düzensiz göçmen geldi - Son Dakika
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