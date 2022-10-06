İçişleri Bakanlığı , bu yılın ocak-ağustos döneminde İspanya'ya gelen düzensiz göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalışla 19 bin 7 olduğunu açıklamıştı.

Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinin Cadiz , Granada ve Almeria kentleri kıyıları ile Kanarya Adaları 'na da botlarla gelen düzensiz göçmenlerle birlikte sayı 350'yi aştı.

Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İspanya kıyılarına son 48 saatte 350'den fazla düzensiz göçmen geldi - Son Dakika

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