İspanya ve Yunanistan'dan Refah Kapısı Değerlendirmesi

İspanya ve Yunanistan, İsrail'in Mısır sınırından Gazze Şeridi'ne geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı açmasını "olumlu ama yetersiz bir adım" olarak değerlendirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Madrid'deki Dışişleri Bakanlığında yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Albares ve Yerapetritis, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının olumlu, ancak Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz bir adım olduğunu ifade etti.

İspanya Dışişleri Bakanı, "Gazze'de Refah Sınır Kapısı'nın açılması iyi bir haber ama yeterli değil. Tüm kapılar, sınırlar açılmalı, gerçek bir felaketin yaşandığı Gazze'deki sivil halkın yaşamını kolaylaştırmaya çalışan STK'lerin girişine de izin verilmeli." dedi.

Görüşmelerinde özellikle Avrupa'nın geleceği ve dışa bağımlılığının en aza indirilmesi konusunun ele alındığını aktaran Albares, "AB egemenliği ve bağımsızlığı için harekete geçmeli." ifadesini kullandı.

Albares, şunları kaydetti:

"ABD-Avrupa arasındaki transatlantik ilişkiler bu zamana kadar her iki taraf için de faydalı oldu ama yeni ABD yönetiminin yeni bir vizyonu var. Bunu gümrük vergileriyle ticarette ve Avrupa'nın güvenliğini ilgilendiren konularda gördük. Rusya kapımızda ve şu anda Ukrayna ile savaşta. Avrupa olarak iç pazarda ekonomik, ticari engelleri kaldırmamız gerekiyor. Paramız, fikirlerimizi, inovasyonumuzu finanse etmeli. Ayrıca yeni ortaklar aramamız gerek. Mercosur ve Hindistan ile yapılan anlaşmalar iyi bir yoldur."

Avrupa ordusu girişiminin "agresif, saldırgan bir tavır olarak görülmemesi gerektiğinin" altını çizen Albares, "Savunmamızı güçlendirmeli ve Avrupa ordusunu kurmalıyız. Güvenliğimiz kendi ellerimizde. Avrupa ordusunu, güç kullanmak için değil, uluslararası hukuku ve diplomasiyi dengelemek için istiyoruz." görüşünü paylaştı.

Albares, Avrupa'nın tolerans, eşitlik, demokrasi değerlerini de korumaları gerektiğini ifade ederek, küresel aşırı sağın Avrupa'yı tehdit ettiğini ve güçsüzleştirmek istediğini dile getirdi.

Yerapetritis de Gazze konusunda İspanyol mevkidaşı ile benzer görüşleri savunduklarını belirterek, "Gazze'deki barış planının devam etmesini destekliyoruz. Refah Sınır Kapısı'nın açılması çok olumlu ama yeterli değil. Sivil halk için pragmatik önlemler gerekiyor. Filistin'in geleceğine karar verecek tek organ Filistin yönetimidir." şeklinde konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, AB'nin enerji, ticaret, teknoloji ve savunma strateji İspanya ile ortak perspektifleri paylaştıklarını dile getirdi.

"Çok ulusluluğu ve BM Sözleşmesi'ni savunmanın hiç olmadığı kadar önemli olduğu bir dönemden geçtiklerini" vurgulayan Yerapetritis, ABD ile AB arasındaki ilişkilerin düzeleceği hususunda iyimser olduğunu kaydetti.

Yerapetritis ayrıca, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında ateşkesi de içeren yeni mutabakatla ilgili "Bunu Suriye için pozitif görüyoruz. Yeni mutabakat Kürt halkı dahil tüm hakları kapsamalıdır. Suriye'nin zenginliği farklılıkların korunmasıdır." değerlendirmesini yaptı.