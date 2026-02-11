İspanyol Çiftçiler Mercosur Anlaşmasını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İspanyol Çiftçiler Mercosur Anlaşmasını Protesto Etti

11.02.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Madrid'de toplanan 2500 çiftçi, AB-Mercosur anlaşmasının tarıma olumsuz etkilerini protesto etti.

İspanya'da çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile Latin Amerika ülkeleri arasında imzalanan ancak onay süreci gerçekleşmeyen AB-Güney Ortak Pazarı (Mercosur) anlaşmasını protesto etmek için başkent Madrid'de büyük bir eylem yaptı.

Ülkenin dört bir yanından traktörleriyle Madrid'e gelen çiftçiler, Mercosur ile anlaşmanın yürürlüğe girmemesi için bir kez daha seslerini duyurmaya çalıştı.

Madrid çevre yollarında ve kent merkezinde 400'e yakın traktörle trafiği bloke eden 2 bin 500'den fazla çiftçi, İspanya hükümetinden ve AB'den Avrupa'daki tarım işçilerinin haklarını korumalarını istedi.

Çiftçiler, AB-Mercosur anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin AB pazarını dolduracağını, haksız rekabetten dolayı birçok çiftçi ailenin iflas edeceğini savundu.

"Bu haksız rekabete dayanamayız, iflaslar olur"

Diğer yandan AA muhabirine konuşan Galiçya Tarım İşçileri Sendikası sözcülerinden Pablo Gonzalez "Bu anlaşma, Avrupa'nın tarlalarının ölüme terk etmesi demek. Bu haksız rekabete dayanamayız, iflaslar olur. Tarlalarımıza kilit koyup başka iş aramak zorunda kalırız. Aynı kurallarla, aynı sağlık denetimleriyle, aynı maaşlarla rekabet etmiyoruz. Mercosur'dan gelecek, zehirli gıda ürünlerinin İspanyol, Avrupa tarlalarına girmesinin engellenmesini istiyoruz. Avrupa Adalet Divanı son kararını verene kadar İspanyol çiftçiler olarak meydanlara inmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İspanyol çiftçilerden Eusebia Palomo "Siyasetçilerin, biz tarım işçilerini bir bozuk para gibi kullandığını düşünüyoruz. Gıda ürünleri hakkında müzakere olmaz. Bu, haksız bir rekabet. En önemli olan kendi kendimize yetebilmemizdir. Eğer Mercosur ile anlaşma olursa bu, sona erer." dedi.

Yolanda Perez de "İspanya'nın tarlaları için adil bir anlaşma istiyoruz. Avrupa ile Latin Amerika arasındaki ücret ve kalite dengesi korunmalı." diye konuştu.

AB-Mercosur anlaşması süreci

AB ülkeleri, 25 yıllık bir sürecin ardından Mercosur ile serbest ticaret anlaşmasını 9 Ocak'ta onayladı.

Bunun ardından AB Komisyonu ile Güney Amerika ülkelerinin bağlı olduğu Mercosur arasındaki anlaşma 17 Ocak'ta Paraguay'da imzalandı.

Ancak Avrupa Parlamentosu, anlaşmanın AB yasalarına uygunluğunun denetlenmesi için Avrupa Adalet Divanından görüş talep etme kararı aldı. Sürecin nihai olarak sonuçlanmasının iki yıl sürmesi bekleniyor.

Anlaşma kapsamında sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajlarının sağlanması, buna karşılık Mercosur ülkelerinin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanyol Çiftçiler Mercosur Anlaşmasını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı

19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:38:58. #7.11#
SON DAKİKA: İspanyol Çiftçiler Mercosur Anlaşmasını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.