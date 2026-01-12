İspanyol Polisi'nden Rekor Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İspanyol Polisi'nden Rekor Uyuşturucu Operasyonu

İspanyol Polisi\'nden Rekor Uyuşturucu Operasyonu
12.01.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, Atlantik Okyanusu'nda 10 ton kokain ele geçirerek Avrupa tarihindeki en büyük operasyona imza attı.

İspanya Ulusal Polisi ve Donanması, Atlantik Okyanusunda ticari bir gemiye düzenlediği operasyonda yaklaşık 10 ton kokain tipi uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

İspanya Ulusal Polisi, yaptığı yazılı açıklamada, Kanarya Adaları'nın 535 kilometre uzağında Atlantik Okyanusu'nda Kamerun bayraklı, "United S" adlı bir gemiye 11 Ocak Pazar günü düzenlenen operasyonda toplamda 9 ton 994 kilogram kokainin bulunduğunu belirtti.

Bunun şimdiye kadar Avrupa'da ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğunu kaydeden İspanyol polisi, tuz yüklü olduğu tespit edilen söz konusu geminin Brezilya'dan yola çıktığını ve bir Avrupa limanına ulaşmak üzere seyir ettiğini belirtti.

Yakıtı bittiği gerekçesiyle Atlantik Okyanusu'nda 12 saattir bekleyen gemideki operasyonun, muhtemelen uyuşturucu transferi amacıyla yaklaşan birkaç sürat teknesinin fark edilmesiyle öne alındığı kaydedildi.

Operasyonda, Hint ve Sırp vatandaşı oldukları belirtilen 13 kişilik gemi mürettebatının gözaltına alındığı aktarıldı.

Tuz arasına saklanmış 294 paket içinde bulunan uyuşturucunun yer aldığı geminin Tenerife Limanı'na çekildiği ifade edildi.

"Beyaz Dalga" olarak adlandırılan bu operasyonun İspanyol polisinin açık denizde şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük kokain ele geçirme operasyonu olduğu, Brezilya, Fransa ve Portekiz'den de güvenlik birimlerinin işbirliğinde bulunduğu açıklandı.

Kaynak: AA

Atlantik Okyanusu, Güvenlik, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanyol Polisi'nden Rekor Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:40:48. #7.11#
SON DAKİKA: İspanyol Polisi'nden Rekor Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.