İspanyol Polisi\'nden Rekor Uyuşturucu Operasyonu

İspanya Ulusal Polisi ve Donanması, Atlantik Okyanusunda ticari bir gemiye düzenlediği operasyonda yaklaşık 10 ton kokain tipi uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

İspanya Ulusal Polisi, yaptığı yazılı açıklamada, Kanarya Adaları'nın 535 kilometre uzağında Atlantik Okyanusu'nda Kamerun bayraklı, "United S" adlı bir gemiye 11 Ocak Pazar günü düzenlenen operasyonda toplamda 9 ton 994 kilogram kokainin bulunduğunu belirtti.

Bunun şimdiye kadar Avrupa'da ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğunu kaydeden İspanyol polisi, tuz yüklü olduğu tespit edilen söz konusu geminin Brezilya'dan yola çıktığını ve bir Avrupa limanına ulaşmak üzere seyir ettiğini belirtti.

Yakıtı bittiği gerekçesiyle Atlantik Okyanusu'nda 12 saattir bekleyen gemideki operasyonun, muhtemelen uyuşturucu transferi amacıyla yaklaşan birkaç sürat teknesinin fark edilmesiyle öne alındığı kaydedildi.

Operasyonda, Hint ve Sırp vatandaşı oldukları belirtilen 13 kişilik gemi mürettebatının gözaltına alındığı aktarıldı.

Tuz arasına saklanmış 294 paket içinde bulunan uyuşturucunun yer aldığı geminin Tenerife Limanı'na çekildiği ifade edildi.

"Beyaz Dalga" olarak adlandırılan bu operasyonun İspanyol polisinin açık denizde şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük kokain ele geçirme operasyonu olduğu, Brezilya, Fransa ve Portekiz'den de güvenlik birimlerinin işbirliğinde bulunduğu açıklandı.