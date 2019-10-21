Son Dakika Haberleri: Isparta 32 Spor Başkanından sitem: "Karaman'da kötü ağırlandık"
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor Başkanından sitem: 'Karaman'da kötü ağırlandık'

Isparta 32 Spor Başkanından sitem: "Karaman'da kötü ağırlandık"

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Karaman Belediyespor maçı sonrasında sert açıklamalarda bulundu.

Isparta 32 Spor Başkanından sitem:

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Karaman Belediyespor maçı sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Karaman Belediyespor protokolünün ve yönetiminin ev sahipliğine sitem eden Başkan Yazgan, "Geçtiğimiz hafta Yatağanspor takımımın Karaman'da başına gelenler bizim başımıza geldi. Ne 'Hoşgeldiniz' dediler, ne de misafirlerimize yer gösterdiler. Maç boyunca şahsımız tribünde yokmuş gibi davranıldı. İlk kez bir deplasmanda bu kadar kötü davranıldık. Biz bunları hak etmedik. Karaman ekibi, bırakın ev sahipliğini, bizlere bir çok saygısızlık yaptı. Hatta maçı canlı anlatmak isteyen televizyonculara da izin vermediler. 2. yarıyı çektirmediler. Isparta'mızda biz tüm takımlarımızı en iyi şekilde ağırlıyoruz ama bu Karaman'a yakışmadı" dedi.


Başkan Yazgan, futbolcuların tüm sorunlarını çözdüklerini ve başarısızlığın nedenlerini çözeceklerini sözlerine ekledi. - ISPARTA

Isparta, Karaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:58 Kaynak: İHA
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