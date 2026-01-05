Isparta\'da Kaza: Bir Yaralı

Isparta'da kamyonetle mikserin çarpışması sonucu kamyonette sıkışıp yaralanan 1 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki 15 ABU 850 plakalı kamyonet, M.H. kontrolündeki 32 AFP 920 plakalı mikser ile çarpıştı. Çarpışma sonucu 15 ABU 850 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.A. sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcuyu kurtarırken, olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı yolcu M.A. tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA