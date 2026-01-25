Isparta'da Otobüs Hırsızlığı - Son Dakika
Isparta'da Otobüs Hırsızlığı

Isparta\'da Otobüs Hırsızlığı
25.01.2026 22:34
Isparta'da özel halk otobüsünde şoför yokken hırsız, paraları alarak kaçtı. Kamera kaydetti.

Isparta'da özel halk otobüsünden yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine ait otobüste şoförün yerinde olmadığını gören kişi, şoför mahallindeki paraları alarak uzaklaştı.

Paraların çalındığını fark eden şoför, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler araçta inceleme yaptı.

Otobüsteki güvenlik kamerasınca görüntülenen olayda, şüphelinin araca bindikten sonra paraları alarak otobüsten uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da Otobüs Hırsızlığı - Son Dakika

SON DAKİKA: Isparta'da Otobüs Hırsızlığı - Son Dakika
