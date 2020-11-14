Isparta'da Senir beldesi ve Kılıç köyündeki karantina 14 gün daha uzatıldı - Son Dakika

Isparta'da Senir beldesi ve Kılıç köyündeki karantina 14 gün daha uzatıldı
14.11.2020 10:35
Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyündeki karantina süresi Kovid-19 vakalarının devam etmesi üzerine 14 gün daha uzatıldı.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyündeki karantina süresi Kovid-19 vakalarının devam etmesi üzerine 14 gün daha uzatıldı.
Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyünde Covid-19 vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin fazla olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 31 Ekim'de 14 gün süreyle karantina uygulanması kararı alınmıştı. Aradan geçen süreçte Kovid-19 vakaların devam etmesi üzerine Senir beldesi ve Kılıç köyündeki karantina İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 27 Kasım tarihine kadar uzatıldı. - ISPARTA
Son Dakika Mario Balotelli'den Vasco Da Gama'ya yeşil ışık: Yakında görüşürüz "Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı Bilim Kurulu Üyesi İlhan tatil döneminde seyahat uyarısında bulundu: Koronanın yayılmasıyla karılaşabiliriz Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Taksim'de bir pasajın ikinci katına çıkan vatandaş elindeki jiletle intihara kalkıştı Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi