Isparta'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı - Son Dakika

Isparta'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı

6 saat önce

ISPARTA'da yolcu minibüsünün refüje devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.

Isparta'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı, System.String[]

ISPARTA'da yolcu minibüsünün refüje devrildiği kazada 16 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Isparta- İstanbul karayolunun Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesi yakınlarındaki Göltaş rampalarında meydana geldi. Uluborlu ilçesi ile Isparta arasında yolcu taşımacılığı yapan 32 UC 005 plakalı minibüs, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine, savrulup, refüje devrildi. Kazada minibüste bulunan 16 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Minibüsün içindeki yaralılar havalandırma pencerelerinden çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Isparta'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Sağlık ekiplerinin hastanelere ulaşabilmesi için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
00:22 Zimbabve'de nüfusun yarısından fazlası açlıkla karşı karşıya - Son Dakika
00:22 Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
00:20 Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü Şebab üstlendi - Son Dakika
00:12 İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
00:05 AK Parti'de istifa - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
22:58 Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 00:35:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]