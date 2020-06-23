İspir'de ayıdan kaçan kuzenler düşerek yaralandı - Son Dakika

İspir'de ayıdan kaçan kuzenler düşerek yaralandı

ERZURUM'un İspir ilçesi Sarıkonaklar Mahallesi Babanoz Yaylası'nda saldırgan ayıdan kaçan 2 kuzen, ormanlık alanda düşerek yaralandı.

ERZURUM'un İspir ilçesi Sarıkonaklar Mahallesi Babanoz Yaylası'nda saldırgan ayıdan kaçan 2 kuzen, ormanlık alanda düşerek yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıkonaklar Mahallesi Babanoz Yaylası'nda meydana geldi. Ahmet Kara (25) ile kuzeni Yusuf Kara (28) hayvanları ahıra getirmek üzere gittikleri Babanoz Yaylası'nda iddiaya göre ayıyla karşılaştı. Üzerlerine doğru gelen ayının saldırısından kurtulmak isteyen 2 kuzen, ormanlık alanda kaçmaya başladı. Koşarak kaçan iki kuzen, dengesini kaybederek düşüp, yuvarlandı. Kuzenler, haber verdikleri yakınlarınca İspir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenede Yusuf Kara, eli ve kolundan yaralanırken, Ahmet Kara'nın ise vücudunda çatlaklar oluştuğu, kafası ve yüzünde yaralanmalar olduğu belirlendi. Kuzenler hastanede tedaviye alındı.

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Yusuf Kara, Ahmet Kara, İspir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:17 Kaynak: DHA

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