İsrail, 5 Kadın Filistinli'yi Daha Gözaltına Aldı

08.01.2026 17:32
Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki kadın mahkum sayısının 52'ye yükseldiğini duyurdu.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun yeni yılın başlangıcından bu yana 5 Filistinli kadını daha gözaltına aldığını ve İsrail hapishanelerindeki kadın esirlerin sayısının 52'ye yükseldiğini açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana gözaltına alınan kadın sayısının 650'yi geçtiği belirtildi.

İsrail'in Filistinli kadınlara yönelik saldırılarının giderek arttığı aktarılan açıklamada "Gözaltılara, cinsel saldırılar başta olmak üzere korkunç saldırılar eşlik etti." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in yılbaşından bu yana gözaltına aldığı 5 kadınla birlikte İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli kadın sayısının 52'ye yükseldiği kaydedildi.

Gözaltıların reşit olmayanları da kapsadığı belirtilen açıklamada, İsrail'in ayrıca 16 kadına "idari tutukluluk" uyguladığı aktarıldı.

Açıklamada, kadın tutukluların maruz kaldığı durumun uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

