İsrail, ABD'nin Çekildiği Kuruluşlarla Teması Kesiyor

İsrail, yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda ABD'nin çekildiği 66 uluslararası kuruluştan üçüyle temasları kesme kararı aldığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, ABD'nin aralarında 31 Birleşmiş Milletler (BM) kurumunun da bulunduğu onlarca uluslararası kuruluştan çekilmesinin ardından değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın BM Medeniyetler İttifakı, BM Enerji Ofisi ve Küresel Göç ve Kalkınma Forumu'yla temasları kesme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "BM Medeniyetler İttifakı, İsrail'e yönelik saldırılar için bir platform olarak kullanılmakla; BM Enerji Ofisi, israfçı bir kuruluş olmakla; Küresel Göç ve Kalkınma Forumu ise egemen ulusların kendi göç yasalarını uygulama yeteneklerini zayıflatmakla" suçlandı.

İsrail'in ABD'nin çekildiği BM kurumlarının dördünden daha önce çekildiği belirtilirken bu kurumlar şu şekilde sıralandı: BM Genel Sekreteri'nin Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilciliği Ofisi (CAAC), BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UNWOMEN), BM Ticaret ve Kalkınma Ajansı (UNCTAD) ve BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA).

CAAC ile 2024'te İsrail ordusunu Gazze'ye saldırılar nedeniyle kara listeye alması, UNWOMEN ile 7 Ekim 2023'te İsrailli kadınlara karşı işlenen suçların görmezden gelmesi, UNCTAD ve ESCWA ile her sene İsrail aleyhinde raporlar hazırlamaları gerekçeleriyle ilişkilerin daha önce "zaten" kesildiği kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın ilgili hükümet bakanlıklarıyla istişare ederek ABD'nin çekildiği diğer uluslararası kuruluşlarla devam eden işbirliğini derhal inceleme talimatı verdiği belirtilerek daha kapsamlı bir incelemenin daha fazla uluslararası kuruluşla temasın kesileceği mesajı verildi.

Trump, 31'i BM bünyesinde olmak üzere ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Ocak'ta aralarında 31 BM kuruluşunun da olduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin geri çekilmesini öngören başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ilgili uluslararası kuruluşların "Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı hareket etmesinden" dolayı 31'i BM nezdinde olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin hem katılım hem de finansman olarak çekileceği kaydedilmişti.