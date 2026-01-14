İsrail, ABD'nin Çekildiği Kuruluşlarla Teması Kesiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, ABD'nin Çekildiği Kuruluşlarla Teması Kesiyor

14.01.2026 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ABD'nin çekildiği 66 uluslararası kuruluştan 3'üyle olan ilişkilerini sonlandırdı.

İsrail, yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda ABD'nin çekildiği 66 uluslararası kuruluştan üçüyle temasları kesme kararı aldığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, ABD'nin aralarında 31 Birleşmiş Milletler (BM) kurumunun da bulunduğu onlarca uluslararası kuruluştan çekilmesinin ardından değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın BM Medeniyetler İttifakı, BM Enerji Ofisi ve Küresel Göç ve Kalkınma Forumu'yla temasları kesme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "BM Medeniyetler İttifakı, İsrail'e yönelik saldırılar için bir platform olarak kullanılmakla; BM Enerji Ofisi, israfçı bir kuruluş olmakla; Küresel Göç ve Kalkınma Forumu ise egemen ulusların kendi göç yasalarını uygulama yeteneklerini zayıflatmakla" suçlandı.

İsrail'in ABD'nin çekildiği BM kurumlarının dördünden daha önce çekildiği belirtilirken bu kurumlar şu şekilde sıralandı: BM Genel Sekreteri'nin Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilciliği Ofisi (CAAC), BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UNWOMEN), BM Ticaret ve Kalkınma Ajansı (UNCTAD) ve BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA).

CAAC ile 2024'te İsrail ordusunu Gazze'ye saldırılar nedeniyle kara listeye alması, UNWOMEN ile 7 Ekim 2023'te İsrailli kadınlara karşı işlenen suçların görmezden gelmesi, UNCTAD ve ESCWA ile her sene İsrail aleyhinde raporlar hazırlamaları gerekçeleriyle ilişkilerin daha önce "zaten" kesildiği kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın ilgili hükümet bakanlıklarıyla istişare ederek ABD'nin çekildiği diğer uluslararası kuruluşlarla devam eden işbirliğini derhal inceleme talimatı verdiği belirtilerek daha kapsamlı bir incelemenin daha fazla uluslararası kuruluşla temasın kesileceği mesajı verildi.

Trump, 31'i BM bünyesinde olmak üzere ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Ocak'ta aralarında 31 BM kuruluşunun da olduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin geri çekilmesini öngören başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ilgili uluslararası kuruluşların "Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı hareket etmesinden" dolayı 31'i BM nezdinde olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin hem katılım hem de finansman olarak çekileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, ABD'nin Çekildiği Kuruluşlarla Teması Kesiyor - Son Dakika

MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 02:08:51. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, ABD'nin Çekildiği Kuruluşlarla Teması Kesiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.