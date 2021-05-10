İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Son Dakika

Haber-Kamera: Ozan URAL-Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA
İsrail'in Mescid-i Aksa, namaz kılanlara müdahalesini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, gece saatlerinde İsrail'in Beşiktaş'taki İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın çağrısıyla toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. İsrail aleyhine sık sık slogan atan grup, basın açıklamasının ardından, konsolosluk önünden ayrıldı.
Kaynak: DHA
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